Descubre cuándo será la Luna Rosa 2026 y cómo ver la Luna llena de abril en México. Conoce su significado y los mejores horarios para observarla

Las primeras noches de abril estarán marcadas por la espectacular Luna Rosa 2026, un fenómeno que será la primera Luna llena de la primavera. Este evento es símbolo de renovación y florecimiento, ideal para los amantes de la astronomía.

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Fechas clave para observarla

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, la Luna Rosa podrá apreciarse desde la noche del 31 de marzo hasta el 2 de abril. Será visible desde el anochecer, durante toda la madrugada y hasta el amanecer, ofreciendo un espectáculo constante.

El punto culminante llegará el 1 de abril a las 20:11 horas (tiempo del centro de México), cuando la Luna alcance su máxima iluminación, regalando una de las mejores vistas del fenómeno.

Un espectáculo visible a simple vista

Al tratarse de una Luna llena, no será necesario utilizar telescopios o binoculares. Bastará con mirar al cielo en condiciones adecuadas, preferentemente con cielos despejados, para disfrutar de su brillo en todo su esplendor.

Consejos para una mejor experiencia

Para apreciar mejor la Luna Rosa, se recomienda alejarse de la contaminación lumínica al menos 15 o 20 minutos antes de su aparición. También es importante buscar lugares abiertos donde edificios o árboles no bloqueen la vista.

Otros consejos incluyen consultar el clima, abrigarse bien por las bajas temperaturas nocturnas y evitar luces brillantes como las de celulares antes de observar. Además, mirar hacia el cenit puede mejorar la experiencia.

Una experiencia única para los amantes del cielo

La Luna Rosa es considerada uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Ya sea desde casa o en un lugar remoto, este evento ofrece la oportunidad perfecta para conectar con el cielo y disfrutar de un espectáculo natural inolvidable.