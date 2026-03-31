Con la llegada del cuarto mes del año, abril 2026 se perfila como un periodo destacado para la observación astronómica, gracias a la presencia de diversos fenómenos que captarán la atención de especialistas y aficionados. LEE ADEMÁS: Pago de tenencia y refrendo 2026 en CDMX y Edomex: fecha límite, dónde pagar y evitar recargos La

Con la llegada del cuarto mes del año, abril 2026 se perfila como un periodo destacado para la observación astronómica, gracias a la presencia de diversos fenómenos que captarán la atención de especialistas y aficionados.

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La Luna Rosa inaugura el espectáculo

El primer gran evento será la Luna Rosa, que alcanzará su punto máximo el 1 de abril. Aunque su nombre puede sugerir un cambio de color, en realidad se trata de una denominación tradicional ligada a la primavera y los ciclos naturales.

Este evento podrá observarse desde días antes y después de su punto máximo, convirtiéndose en uno de los fenómenos más accesibles del mes para quienes deseen mirar el cielo sin necesidad de equipo especializado

Mercurio y un cometa en escena

Otro momento importante será la máxima elongación de Mercurio, que permitirá verlo con mayor claridad antes del amanecer. Además, el cometa C/2026 A1 tendrá un acercamiento significativo al Sol, lo que podría incrementar su brillo si logra resistir las altas temperaturas.

Aunque el cometa es uno de los fenómenos más interesantes en la ciencia espacial, su observación dependerá de la región, por lo que no será visible de igual forma en todo el mundo.

Alineación planetaria sorprendente

El 18 de abril se producirá una alineación de cuatro planetas: Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno, también conocida como desfile planetario. Este tipo de fenómeno permite observar varios cuerpos celestes en una misma zona del cielo.

La alineación será visible principalmente en el hemisferio norte durante las primeras horas del día, ofreciendo un espectáculo poco frecuente para los observadores del cielo.

Lluvia de estrellas Líridas y cierre espectacular

El mes cerrará con uno de los eventos más esperados: la lluvia de estrellas Líridas, cuyo punto máximo será el 22 de abril, con hasta 18 meteoros por hora en condiciones ideales. En conjunto, estos fenómenos convierten a abril en un mes clave para explorar y admirar el universo.