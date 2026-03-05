MacBook Neo de Apple: precio, características y fecha de lanzamiento en México

La MacBook Neo de Apple integra diseño de aluminio, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas y chip A18 Pro con batería de hasta 16 horas.

En un movimiento que redefine su catálogo, Apple lanzó la MacBook Neo, una computadora portátil completamente nueva que combina precio accesible con prestaciones avanzadas. Con un costo inicial de $599 y $499 para el sector educativo, la marca busca ampliar el acceso a la experiencia Mac sin sacrificar diseño ni rendimiento.

La MacBook Neo destaca por su estructura de aluminio resistente, disponible en cuatro colores: rubor, índigo, plata y el nuevo tono cítrico. Con un peso aproximado de 1.2 kg, apuesta por la portabilidad sin perder solidez, convirtiéndose en la opción más colorida dentro de la línea de laptops de la compañía.

Diseño ligero y acabado premium

El cuerpo unibody de aluminio no solo aporta estética, sino también durabilidad. Las esquinas redondeadas suavizan el diseño y el teclado mantiene la armonía cromática con cada versión. Apple refuerza así su identidad visual con una propuesta juvenil y moderna.

Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas

La pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas ofrece resolución de 2408 x 1506 píxeles, brillo de 500 nits y compatibilidad con mil millones de colores. El resultado: textos definidos, imágenes vibrantes y una experiencia visual superior dentro de su rango de precio. Además, el recubrimiento antirreflejo facilita su uso en distintos entornos de iluminación.

Rendimiento con chip A18 Pro y Apple Intelligence

En su interior incorpora el procesador A18 Pro, desarrollado con tecnología de Apple Silicon. Este chip permite ejecutar tareas cotidianas —como navegación, edición de fotos o multitarea— con mayor velocidad.

Según la compañía, el equipo es hasta 50 % más rápido en tareas generales frente a la PC más vendida con Intel Core Ultra 5 y puede triplicar el rendimiento en procesos de inteligencia artificial en el dispositivo.

Integra una GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos que potencia funciones de Apple Intelligence, manteniendo la privacidad del usuario. Además, al no contar con ventilador, funciona en completo silencio.

Batería para todo el día

La eficiencia energética del chip permite alcanzar hasta 16 horas de autonomía con una sola carga. Esto la posiciona como una alternativa práctica para jornadas escolares, laborales o de entretenimiento sin depender constantemente del cargador.

Experiencia completa: teclado, cámara y sonido

La MacBook Neo incorpora el Magic Keyboard, reconocido por su precisión y comodidad, junto con un amplio trackpad Multi-Touch compatible con gestos intuitivos.

Incluye cámara FaceTime HD 1080p, micrófonos duales con reducción de ruido y altavoces laterales con Audio Espacial y Dolby Atmos, pensados para videollamadas, música y contenido multimedia.

Conectividad y ecosistema

Dispone de dos puertos USB-C (compatibles con carga y pantallas externas), entrada para auriculares, Wi-Fi 6E y Bluetooth 6.

Funciona con macOS Tahoe, sistema que integra aplicaciones como Safari, Mensajes y Fotos, además de una sincronización fluida con el iPhone mediante funciones de Continuidad como Handoff, Portapapeles Universal y Duplicación de iPhone.

Compromiso ambiental

Apple diseñó este modelo como su MacBook con menor huella de carbono hasta ahora. Contiene 60 % de materiales reciclados, incluido 90 % de aluminio reciclado y 100 % de cobalto reciclado en la batería. También utiliza electricidad renovable en parte de su cadena de suministro y embalaje totalmente basado en fibra reciclable.

Precio y disponibilidad

La MacBook Neo ya puede reservarse en línea y comenzará a llegar a los clientes el 11 de marzo en 30 países. Parte desde $599 en Estados Unidos y $499 para educación, con opciones de financiamiento y programas de intercambio como Apple Trade In.

Con esta propuesta, Apple amplía su mercado con una laptop que equilibra calidad, rendimiento y precio competitivo, sin renunciar a la esencia de la experiencia Mac.