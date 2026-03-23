Madres y padres buscadores exigen a Claudia Sheinbaum ser recibidos en Palacio Nacional

Con más de 130 mil personas desaparecidas, familiares reprochan la crisis; acudieron a Palacio Nacional durante la conferencia matutina con un certificado replicado de Guinness World Records.

Con más de 130 mil personas desaparecidas en México, padres y madres buscadores se plantaron frente a Palacio Nacional para reprochar a la presidenta Claudia Sheinbaum la magnitud de la crisis y exigir que los reciba personalmente, aunque sea durante 15 minutos, para escucharlos. Para evidenciar la dimensión del problema, llevaron un certificado replicado de Guinness World Records con el que acusaron que el país ocupa el primer lugar mundial en desapariciones.

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Encabezados por Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández del Razo, desaparecido el 14 de mayo de 2024, padres y madres buscadores acudieron para exigir ser recibidos. El certificado, fechado el 16 de marzo de 2026, simboliza las más de 130 mil personas desaparecidas en México, explicaron.

El documento, similar al reconocimiento que Guinness World Records entregó recientemente al gobierno federal por la clase de futbol más grande del mundo, fue utilizado para evidenciar la dimensión del problema y reclamar atención directa a la crisis.

Frente a las puertas de Palacio Nacional, Gustavo Hernández recordó la desaparición de su hijo y dirigió un mensaje a la presidenta: “Señora presidenta, este no es un premio, es una vergüenza mundial. Se lo traigo para que entienda que detrás de cada número hay un nombre, una madre que no duerme, un padre que no vive. Mi hijo, Abraham Zeidy Hernández del Razo, desapareció el 14 de mayo de 2024 y desde ese día yo dejé de existir.”

Resaltó que ya le había solicitado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, que “aunque sea un huesito”, le entregara, sin embargo, ahora dijo que “hoy le pido a usted que nos reciba. Si con el récord mundial de nuestro dolor no nos abren la puerta, ¿entonces con qué sí?”.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, Patricia de la Cruz, madre de Fernando Hernández, desaparecido el 22 de junio de 2022, llegó al lugar, tocó las puertas y planteó la misma exigencia.

“Traje este reconocimiento para dárselo a la presidenta como representante de México. Solo quiero saber si con esto sí me reciben a mí y a los miles de madres y padres buscadores que cargamos el mismo dolor”.

Las madres y padres buscadores insistieron en que su demanda es ser recibidos y escuchados ante una crisis que, señalaron, continúa sin respuesta suficiente por parte de las autoridades.