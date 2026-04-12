Magnicharters suspende vuelos por 2 semanas: ¿qué hacer si tienes viaje a Cancún, Mérida o Huatulco?

Clientes en Cancún, Mérida y Huatulco deben acudir a mostradores de Aeroméxico, VivaAerobús y Volaris

El Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V. (Magnicharters) dio a conocer que, derivado de problemas logísticos, no podrá cumplir con sus vuelos programados durante las próximas dos semanas.

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Por lo anterior, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), asegura que “aerolíneas y grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito”.

En tanto, la dependencia federal y cabeza de sector indicó que los viajeros que se encuentren en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco y que tenían vuelo programado con Magnicharters podrán acercarse a los mostradores de Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris para recibir apoyo.

Trascendió que son al menos 20 destinos afectados, principalmente turísticos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Y que la situación incluye cancelaciones masivas, posibles fallas operativas, falta de rentabilidad y antecedentes de adeudos laborales con pilotos.

Este sábado, la empresa informó a sus clientes que tiene problemas logísticos, sin precisar cuáles, y que no podrá cumplir con sus vuelos durante las próximas dos semanas, por lo que pidió comprensión y ofreció compensaciones.

Pide a sus clientes comunicarse a la PROFECO a los números telefónicos 5555688722 y 800 468 8722.