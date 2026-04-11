Mal fin de semana para Raúl Jiménez y Santiago Giménez: poca actividad en Europa

Raúl Jiménez solo 9 minutos ante Liverpool y Santi Giménez sin jugar en la goleada del Milan

Raúl Jiménez apenas disputó 9 minutos ante el Liverpool, mientras que Santiago Giménez no tuvo participación en la goleada del AC Milan

Fue un muy mal fin de semana para los delanteros mexicanos en Europa, toda vez que Raúl Jiménez apenas jugó nueve minutos en Anfield ante Liverpool, en tanto que a Santiago Giménez ni lo voltearon a ver en el AC Milan, por lo que se quedó en la banca.

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No es un buen momento para ambos artilleros de la Selección Mexicana, quienes buscan estar a tono para la Copa del Mundo que comienza en dos meses; si bien Raúl Alonso está seguro como titular en el equipo de Javier Aguirre, en el caso de Santi su lugar aún está en riesgo, debido a que apenas viene saliendo de su operación en el tobillo y tiene muy pocos minutos de juego.

Fulham cayó de visita; Raúl entró al 81′

En duelo correspondiente a la Jornada 32 de la Premier League, los Reds superaron a los Cottagers, que con este resultado siguen con 44 puntos en la posición once, pero con riesgo de ser rebasados por Sunderland y Newcastle.

En cuanto a Raúl Jiménez, el técnico Marco Silva lo dejó en la banca y apostó por el brasileño Rodrigo Muniz, quien poco pudo hacer. Salió al 81′ por Raúl Jiménez, quien tampoco pudo descontar.

Y es que fue un partido complicado ante el Liverpool, que llegó a 52 unidades en la quinta posición, en su lucha por puestos de Champions League.

Los goles de los Reds fueron de Rio Ngumoha al 37′ tras pase de Florian Wirtz, y de Mohamed Salah al 41′, con asistencia de Cody Gakpo.

Santiago Giménez, ni chance le dieron en ridículo del Milán

Por su parte, Santiago Giménez ni siquiera tuvo minutos, en la derrota del Milán 0-3 ante Udinese en San Siro.

El conjunto rossonero prácticamente se despide del Scudetto, ya que se quedó con 63 puntos, mientras que el líder Inter suma 72, aunque aún tiene su partido pendiente.

El delantero mexicano se quedó en la banca por decisión de Massimiliano Allegri, quien no ha logrado encontrar funcionamiento en un equipo que ya venía con problemas desde la era de Sergio Conceicao.

El panorama para Santi Giménez luce complicado, ya que su falta de minutos podría afectar su nivel rumbo al Mundial con la Selección Mexicana, donde su lugar aún no está garantizado.