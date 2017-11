Mancera exige recursos para la reconstrucción

Reitera Mancera que planteará a Meade los requerimientos de la ciudad

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que en su próxima reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, solicitará los recursos que requiere la capital del país, pues afirmó que debe defender a la Ciudad de México.

“Si la federación no me lo puede dar, pues ya nos explicará el por qué. Pero yo tengo que llevar un planteamiento concreto de lo que necesita la Ciudad de México, no a ver qué es lo que nos pueden dar”, dijo.

Señaló que en la reunión se tocarán temas pendientes con la Secretaría de Hacienda se buscará una conciliación numérica de lo que señaló “ellos tienen con lo que nosotros tenemos”.

En otro tema, se anunció que se alista el Plan de Reforzamiento de Inmuebles, derivado de una estrategia de protección civil, tras el sismo de septiembre pasado.

Mancera Espinosa puntualizó que el plan del gobierno capitalino es de forma inmediata, con alcance de corto, mediano y largo plazo, por lo que en esta segunda etapa de trabajo se efectuará un proceso de análisis y estudio a ciertos inmuebles con categoría amarilla que fueron construidos antes de 1985.

El mandataria capitalino señaló que no solamente se trata de trabajar sobre la parte de la reconstrucción y rehabilitación sino también de la prevención, por lo que se contempla dar consistencia a aquellos inmuebles que si bien no sufrieron afectaciones, sí son susceptibles por los procesos constructivos previos a la norma del 85 de tener un incremento de riesgo en sus construcciones.

“El reforzamiento es básicamente, de manera señalada a los inmuebles que están construidos antes de la norma del 85. Un inmueble construido antes de la norma del 85 pudiera tener mayor riesgo que un inmueble que ya está después de la norma”, explicó.

Indicó que en esta segunda etapa, el gobierno local también alista estrategias de apoyo.

Ejemplificó el inmueble que visitó el día de ayer ubicado en Palenque 633 en la colonia Narvarte, donde es un inmueble de los años 80 y en el proceso constructivo se pudo comprobar cómo sus afectaciones derivan precisamente de esto.

“Una vez que termine su rehabilitación, y ya estando habitando su inmueble, tendrán que pasar por un proceso de reforzamiento del inmueble”.

En este sentido, pidió que en todos los inmuebles la gente identifique los muros de carga y las zonas de seguridad.

“Vamos a hacer mucho énfasis en la materia de protección civil en toda esta tarea de reforzamiento”.

Convenio con cementeras

Este lunes también se firmó un convenio de colaboración con las Cámaras Nacional del Cemento (CANACEM), Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda Valle de México (CANADEVI) y Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), así como con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), con el objetivo de abonar en las tareas de reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo de septiembre pasado.

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Felipe de Jesús Gutiérrez, aseguró que este convenio busca fortalecer el esfuerzo entre el gobierno de la CDMX y el sector empresarial, y responder al compromiso que se tiene con la población afectada por el sismo.

“Este documento dotará de un programa que abona a una agenda de trabajo, el programa y los recursos necesarios para la reconstrucción”, añadió.

Comparte esto: Facebook

Twitter