Manejar Fondos de Inversión debe ser tan fácil como checar saldos o comprar un café desde el celular: CNBV

En 5 años duplicaron de 2.6 a 5 billones los fondos que operan 630 fondos con más de 17 millones de cuentas

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera Mendoza, reconoció el crecimiento de los fondos de inversión en 5 años, al pasar de 2.6 a más de 5 billones de pesos y superar las 17 millones de cuentas, pero pidió facilitar el acceso a la inversión y el ahorro, para que sea tan fácil como checar el saldo o pedir un café desde el celular.

Si bien reconoció avances, destacó que los fondos de deuda y los recursos de las Afores pasaron del 20 al 31% del PIB en 10 años, lo que muestra la expansión del sector, aunque aún existen retos importantes.

“Necesitamos ampliar la oferta del sector con una apertura más digital y simplificada, con una oferta que responda a todas las necesidades de quien busca invertir su patrimonio. La digitalización ya cambió la forma en que las personas se relacionan con sus finanzas.

“Si hoy millones ya abren cuentas, consultan saldos y hacen movimientos desde el celular, la siguiente frontera será que la inversión sea igual de natural por canales digitales. El crecimiento actual se explica por el onboarding digital, pero necesitamos una oferta más amplia y especializada para lograr un desarrollo patrimonial adecuado”.

Cabrera Mendoza afirmó que la evidencia internacional muestra que el ahorro y la inversión son clave para la salud financiera.

Durante el campanazo conmemorativo por los 5 billones de pesos administrados, destacó que los fondos de inversión ofrecen administración profesional y diversificación del riesgo, lo que beneficia a hogares e inversionistas.

Sostuvo que la CNBV trabaja para hacer la inversión más cotidiana y accesible, con el objetivo de que las personas consoliden su patrimonio e incrementen su bienestar financiero.

Por su parte, Marcos Martínez Gavica, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), señaló que los 630 fondos de inversión superaron los 5 billones de pesos, lo que refleja la madurez del sistema financiero mexicano.

Destacó que la industria de fondos se ha consolidado como uno de los principales motores de inclusión financiera, impulsada por la digitalización.

La incorporación de más inversionistas y una oferta diversificada como fondos de deuda, renta variable y ETF’s permite una mayor participación de mexicanos en los mercados con montos accesibles y diversificación adecuada.