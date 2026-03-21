Decenas de personas se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en México. | EFE

La protesta reunió a decenas de personas que se concentraron a unos pasos de la embajada estadounidense, con banderas de Cuba y México

Con la consigna “Cuba no está sola”, decenas de personas se manifestaron este sábado frente a la embajada de Estados Unidos en México para expresar su solidaridad con el pueblo cubano ante el recrudecimiento del bloqueo de EE.UU. en la isla y las amenazas de “colonización” del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Convocada por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, la protesta reunió a decenas de personas que se concentraron a unos pasos de la embajada estadounidense, con banderas de Cuba y México.

En un pronunciamiento colectivo, una vocera de la organización expresó su “condena y repudio total a las declaraciones de Donald Trump” cuando señala que tendrá el honor de tomar Cuba y que podrá hacer lo que quiera con ella.

Manifestantes frente a la embajada de EU en México para expresar su solidaridad con Cuba. | EFE

Al mismo tiempo, exigieron al Gobierno de Estados Unidos “frenar sus intentos de colonizar a la isla rebelde”.

“Cuba sí, bloqueo no” y “Cuba no está sola”, se escuchaba entre las principales consignas de la protesta.

En paralelo, también se realizaron concentraciones a favor de la isla caribeña en las ciudades de Guadalajara (oeste), Puebla (centro) y Veracruz (sur).

La manifestación ocurre tras la salida del convoy de Nuestra América desde México con dirección a La Habana, adonde prevé llegar el lunes 23 con alrededor de 30 toneladas de ayuda humanitaria.

Manifestantes frente a la embajada de EU en México para expresar su solidaridad con Cuba. | EFE

Las expresiones de solidaridad con el pueblo cubano ocurren en un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana, marcado por el endurecimiento del embargo económico y recientes declaraciones de Trump sobre una posible intervención en la isla. EFE