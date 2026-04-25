Con miras al Mundial 2026, es necesario que el impulso económico que se genere se traduzca en empleo formal, aunque sea de carácter temporal

La informalidad sigue creciendo poco a poco en México, afirmó ManpowerGroup. Y es que, luego de que el Instituto Nacional de Estadística (INEGI) reportó que en marzo pasado, la Población Ocupada se ubicó en 60.2 millones de personas, de ellas resultaron que 33 millones son informales.

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Y de acuerdo con el seguimiento de la firma de talento humano, “la tasa de informalidad laboral para el tercer mes de 2026 fue de 54.8%, cifra es 0.5 puntos porcentuales superior al 54.3% de 2025“.

Ello, porque comparado con marzo de 2025, en el tercer mes de este año sumó alrededor de 500 mil personas más en la informalidad, cuando en marzo de 2025 reportó 32.5 millones de informales de una población ocupada de 59.7 millones de personas.

Señaló que, de acuerdo con el INEGI, la tasa de informalidad de forma histórica para el mes de marzo se ha comportado de la siguiente forma: 2021 fue de 56.7%; en 2022 con 55.8%, 2023 con 55% y 2024 54.3 por ciento.

Como referencia, la población ocupada en la informalidad comenzó este año con 32.7 millones de personas, para febrero alcanzó los 33 millones de personas, cifra que se mantiene en el mes de marzo, por arriba de las personas formalmente empleadas que según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron al 31 de marzo de este año, 22 millones 724 mil 680 puestos de trabajo, y por debajo de los 33.9 millones de personas que se observaron en octubre anterior, la más alta cifra reportada.

Al respecto, Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower México, explicó que “la dinámica del empleo en el país muestra que la informalidad persiste y continúa absorbiendo a más personas. Los 33 millones de trabajadores informales representan un sector extremadamente vulnerable, ya que carecen de la seguridad social y acceso a las prestaciones de ley“.

Ello, no obstante que “el empleo formal es la base del desarrollo económico sostenible del país porque garantiza los derechos de los trabajadores y fortalece la estructura económica del país, pero con la informalidad se presenta un desafío estructural que absorbe gran parte del crecimiento del empleo del país“, advierte.

La directora de Operaciones de Manpower México, destacó que de cara al Mundial de Futbol “es relevante asegurar que este impulso económico que genere, se traduzca en empleo formal, y no en un posible aumento del trabajo informal“.

Por ello, sostuvo que, “la forma en que atendamos la informalidad durante el Mundial será una prueba de madurez para el mercado laboral mexicano. No basta con generar empleo; debemos generar empleo formal temporal“, puntualizó.