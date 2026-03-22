Manuel Añorve vincula reforma electoral con caída de Morena rumbo a 2027

El coordinador parlamentario del PRI en el Senado afirmó que el Plan B el oficialismo pretende el control electoral.

A unas horas de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República se reúnan para discutir y eventualmente aprobar el llamado Plan B en materia electoral, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños, advirtió que la reforma no busca generar ahorros, sino concentrar el control del sistema electoral, y la vinculó con una caída en las preferencias electorales de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a 2027.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran el nombre del eliminado de este domingo 22 de marzo

Por lo anterior, advirtió que “los senadores del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), estamos listos para dar un debate serio, con argumentos sólidos y señalamientos firmes y votaremos tanto en comisiones como en el pleno del Senado en contra del Plan B, mejor conocido como la Ley Maduro”.

Al reiterar que el grupo parlamentario votará en contra, sostuvo que la propuesta presidencial “es un plan con maña”, al asegurar que no está orientada a la austeridad, sino a intervenir en el funcionamiento de las elecciones.

“En realidad lo que quieren es tener el control absoluto en materia electoral, además quieren que la presidenta de la República aparezca en la boleta en la elección del 27, porque Morena trae una caída libre en las preferencias electorales”.

Añadió que la reducción de recursos al Instituto Nacional Electoral forma parte de una estrategia para debilitar al órgano autónomo y permitir el uso de recursos públicos con fines políticos.

“Quieren manejar los recursos federales desde las secretarías de Estado, los gobiernos morenistas, los municipios, y un descaro en el manejo de los recursos públicos para intentar apoderarse del 2027 electoralmente”, puntualizó.

El coordinador priista también cuestionó la construcción de la iniciativa, al señalar inconsistencias en materia de equidad de género. Indicó que, en una versión previa de la propuesta, se planteó la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo que finalmente no prosperó ante la presión pública. “Obviamente ante la presión mediática y política tuvieron que conservar el PREP”, señaló Añorve Baños al asegurar que el contexto político está vinculado con diversos señalamientos sobre la administración federal, al referirse a problemas económicos y casos de presunta corrupción.

“También los casos de corrupción como el huachicol fiscal o el tema de Segalmex con el desvío de 15 mil millones de pesos; el tema de Birmex, los 13 mil millones de sobre costos de medicamentos y los negocios de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, todo eso le ha pegado al partido que gobierna y al mismo gobierno”, afirmó.