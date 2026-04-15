Manuel Negrete cuestiona a Javier Aguirre al no tener un cuadro titular: “Debería tener ya un equipo definido”

Manuel Negrete pide a Javier Aguirre definir ya un equipo titular para el Mundial 2026 y critica la falta de claridad en la Selección Mexicana

Manuel Negrete jugó la última Copa del Mundo que se celebró en México 1986 junto con Javier Aguirre. Pero más allá de su cercanía al haber compartido vestidor en la Selección Mexicana de Futbol, para Manolo, el Vasco debería ya tener un cuadro definido para afrontar el Mundial 2026, que será el tercero en territorio nacional, esta vez, junto con Estados Unidos y Canadá.

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Muchas cosas han cambiado desde aquella justa mundialista celebrada 40 años atrás. El entonces entrenador nacional Bora Milutinović exigió una concentración larga —de hecho, ha sido la más prolongada de la historia— de más de tres meses de duración con tal de poder amalgamar a su grupo de jugadores de la mejor forma posible. Es por eso que al exjugador de los Pumas, le cuesta trabajo entender por qué Aguirre no elige a sus convocados de una vez por todas para hacer grupo.

“Yo creo que ya deberían tener un equipo bien formado, definido, con jugadores titulares. Hoy no sabemos quién va a ser el portero, porque a pesar de que está el Tala Rangel, es un portero que está, pero todavía no tiene esa seguridad de ser el titular. Tenemos un 10 que no sabemos quién es, no sabemos quién es el que se encarga de los goles”, consideró Negrete Arias en la presentación del Álbum Conmemorativo Retro de Lotería Nacional y Panini.

“Creo que Javier Aguirre debería tener un equipo bien definido para los próximos partidos con los titulares porque es poco tiempo para estar haciendo ajustes. Debería tener ya un equipo titular y saber si va a contar con los jugadores lesionados o con cuestiones físicas para saber si cuenta con ellos o no, porque el trabajo ya tiene que estar fuerte, el trabajo psicológico, de ambientación, de unidad, debería ya estar bien claro”, agregó.

YA ES HORA. 🔥



Manuel Negrete le mandó un recado a Javier Aguirre donde mencionó que ya es el momento de tener a un 11 fijo para arrancar el Mundial. ⚽️🇲🇽



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Esta versión del Tri con Aguirre en un tercer mandato, ha dejado muchas dudas entre la afición, al grado que en su último partido en casa, durante la reinauguración del Estadio Azteca —hoy llamado Banorte por temas comerciales— ante Portugal, se escucharon abucheos desde las gradas, a pesar de que se consiguió el empate ante una potencia. Sin embargo, para Negrete, las rechiflas no son motivo de preocupación.

“No puedes hablar de la peor selección porque todavía no compiten. Es un grupo de buenos jugadores que pueden hacer historia, que cada quien puede dejar su legado y todavía no sabemos qué puede pasar, una cosa son los partidos previos y otra la Copa del Mundo, que es totalmente diferente. Entonces no podemos decir que es buena o mala porque todavía no empieza pero esperemos que Javier conforme un buen equipo y su cuerpo técnico trabaje para que todos hablen el mismo idioma futbolístico”, señaló.

En el vestidor mexicano durante el Mundial de 1986, la única canción que se escuchaba era Eye Of The Tiger (1982) del grupo Survivor, misma que se hiciera famosa por su carácter motivacional durante la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone. Para Manolo, ese carácter que tenía aquel Tri, le hace falta al actual plantel.

“En algunas cosas no son jugadores que hablen tanto. Que se impongan, no pasa nada. No, yo quiero ser titular, quiero jugar, trabajo para ser titular y ese trabajo debe ser desde sus equipos en ese aspecto psicológico”, pidió.

Finalmente, más allá de las críticas que ha recibido el Coloso de Santa Úrsula debido a los atrasos en su remodelación, para el ahora político, el inmueble luce en buen estado y ha mantenido esa mística que suele devorar a los visitantes y que será clave para los partidos de México como local durante la Copa.

“Bien, lo vi. Tuve la oportunidad de estar, de bajar y este estadio seguramente le falta un poco de tiempo para tener los detalles pero sigue siendo un gran estadio. A pesar de no tener los 110 mil o 120 mil personas, son unas 85 mil que creo que estarán, es una comunidad impresionante y es un estadio impresionante y bonito”, finalizó.