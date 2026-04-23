Los cambios al interior del Banco Nacional de México (Banamex) ya iniciaron, y este miércoles se informó que tras siete años de estar al frente, Manuel Romo renuncia a su cargo como Director General (CEO) de la institución.

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Banamex señaló que Romo se dedicará a proyectos personales, particularmente centrados en temas de desarrollo social.

A partir del 1 de junio de este año, Edgardo del Rincón ocupará el cargo de director general del Grupo Financiero Banamex y director general del Banco Nacional de México, anunciaron los consejos de administración de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. y Banco Nacional de México, S.A. (Banamex).

Manuel Romo permanecerá como CEO hasta el 1 de junio de este año, “finalizando así un distinguido ciclo de siete años como Director General“.

Manuel Romo se incorporó a la Banca Corporativa de Banco Nacional de México en 1991 y ocupó varios cargos en Banca Mayorista, Banca Empresarial y Banca de Consumo.

Tras un breve periodo fuera de la institución, regresó en abril de 2019 como Director Corporativo de Productos y Segmentos de Banca de Consumo en México; y en noviembre de 2019, fue nombrado Director General de Grupo Financiero Citibanamex y de Banco Nacional de México, S.A. (actualmente Banamex).

En tanto, Banamex señaló que Edgardo del Rincón aporta 40 años de amplia experiencia bancaria, incluyendo una etapa previa en Banamex de 34 años, donde ocupó varias posiciones de liderazgo en la Banca de Consumo, previo a desempeñarse como Director General de la Banca de Consumo y Director General Adjunto del Grupo Financiero durante más de cuatro años.

Del Rincón comenzó su carrera bancaria asesorando a clientes corporativos y luego se enfocó en el crédito a individuos y familias. Ha sido Director General de Banco del Bajío desde 2019, donde ha aportado rendimientos sustanciales a sus inversionistas.

Tras este cambio, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Banamex, afirmó que “Manuel ha sido un directivo excepcional y de primera, tanto en lo profesional como en lo humano. Entrega un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa. Gracias a lo que el equipo ha construido con él, tenemos una excelente base para regresar a Banamex donde todos queremos que esté, en el número uno.

“Personalmente le agradezco la apertura y calidez con la que nos ha recibido a mí y a mis hijos. Trabajar con él ha sido un privilegio. El Consejo de Administración confía en la trayectoria de Edgardo como un exitoso y consolidado líder, cuyo conocimiento y experiencia contribuirán en esta etapa al crecimiento y éxito de Banamex. Edgardo se une a nuestro proyecto al regresar a ésta, su casa y su escuela, para continuar impulsando el plan estratégico ya en marcha. Es un honor que haya aceptado este reto y contar con él”, dijo.

De su parte, Ernesto Torres Cantú, director de Internacional en Citi, comentó que “durante sus siete años como CEO, Manuel dirigió con éxito a Banamex, reforzando su solidez y crecimiento como una institución mexicana emblemática concretando su separación de Citi.

“Fue el líder ideal para preparar a Banamex para su próximo capítulo dejando a la institución lista para el futuro y ahora continuar con sus proyectos personales. El nombramiento de Edgardo como Director General marca un momento crucial para Banamex. Su amplia experiencia bancaria y su enfoque estratégico y transparente con los inversionistas serán invaluables a medida que Banamex avance hacia su planeada oferta pública“, aseveró.

En tanto, Manuel Romo dijo que “después de casi siete años al frente de Banamex, cierro un ciclo profesional con profundo orgullo por lo que logramos. Me voy enormemente agradecido con su gente y con su extraordinario equipo de Dirección. Dejo un grupo financiero sólido, bien posicionado y en crecimiento. Con Fernando como accionista de referencia, Banamex queda en las mejores manos, avanzando hacia su desincorporación de Citi y con una estrategia clara para su futuro“.

Por su parte, Edgardo del Rincón dijo estar feliz de regresar a Banamex, “una institución que por más de tres décadas me acobijó y que considero mi casa. Me sumo a un gran equipo directivo para darle continuidad al plan estratégico, impulsando nuestra transformación tecnológica y digitalización.

“Con el cliente en el centro de todo lo que hacemos para construir la mejor experiencia en cada segmento y lograr los mejores resultados financieros para nuestros inversionistas. Estoy convencido de que, bajo el liderazgo de Fernando Chico Pardo, llevaremos a Banamex a ser de nuevo el líder del sector financiero del país“, externó.

Cabe recordar que Citi anunció hace poco acuerdos con inversionistas para adquirir una participación total del 24% en Banamex que, en conjunto con la adquisición del 25% de Fernando Chico Pardo, suman el 49% de las acciones ordinarias, en otro paso importante hacia su desinversión del Grupo Financiero, y lo cual sigue siendo una prioridad estratégica para Citi.

Así, “cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial (OPI) propuesta de Banamex y cualquier venta adicional seguirá estando guiada por varios factores, incluyendo, entre otras cosas, consideraciones financieras, condiciones del mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias“, puntualizó Citi.