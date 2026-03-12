El coordinador del Partido Verde en la Cámara alta previó que en el “Plan B” se incluya la revocación de mandato

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, Manuel Velasco Coello, señaló que, aunque las dirigencias nacionales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo ratificaron mantener su alianza política, es necesario retomar el diálogo entre los partidos luego del desacuerdo generado por la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Explicó que, tras la falta de respaldo a esa iniciativa, se requiere restablecer la comunicación entre las dirigencias partidistas para poder avanzar en acuerdos que permitan mantener la coalición rumbo a las elecciones de 2027.

“Las dirigencias nacionales ratificaron la alianza de todos los partidos coaligados, tanto de Morena, Verde y el Partido del Trabajo, y la idea es que se mantenga esta coalición para las elecciones del 2027“, no obstante, indicó que es necesario que se retomen los acercamientos entre los partidos para poder construir la ruta política que seguirán en los próximos años.

“Sí es necesario que se den acercamientos y pueda haber diálogo entre las dirigencias para poder caminar en la ruta del 2027″, indicó el senador ecologista.

En cuanto al llamado “Plan B” en materia político-electoral que anunció la presidenta enviará, el legislador, al señalar que hasta el momento los grupos parlamentarios no conocen el contenido de la propuesta, previó que se presentará la próxima semana.

“Ahorita el Plan B no lo conocemos, todavía no nos lo presentan. Todo indica que sí y que no va a ser una reforma amplia“, comentó, al explicar que entre los temas que podrían incluirse en esa propuesta destaca la revocación de mandato, cuya aplicación aún se analiza, ya que se discute si se llevaría a cabo en 2027 o en 2028.

“Parece que lo más relevante va a ser la revocación de mandato, que está por definirse si va a ser en el 2027 o en el 2028″, señaló.

Al considerar que también podría incorporarse el proceso para elegir al Poder Judicial, insistió en que hasta el momento no conocen la propuesta, sin embargo, aseguró que mantienen una comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación a cargo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

El legislador adelantó que el Verde Ecologista, que si el planteamiento en el llamado “Plan B” incluye la revocación de mandato dentro de la propuesta que presente la Jefa del Ejecutivo, “nosotros sí vamos a apoyarla“.