Consulta el mapa del Palenque Metepec 2026 y descubre las zonas, ubicación de asientos y las mejores áreas para disfrutar los conciertos de la feria

El Palenque Metepec es un recinto de eventos reconocido por albergar importantes conciertos y espectáculos en vivo. Su diseño estratégico incluye distintas zonas, desde áreas VIP hasta secciones generales, garantizando comodidad y una excelente vista de los espectáculos para todos los asistentes.

Cartelera Oficial del Palenque Metepec 2026

El Palenque Metepec 2026 se ha consolidado como el corazón nocturno de la feria, ofreciendo al público una experiencia íntima, vibrante y llena de música en vivo.

Cada año, este recinto reúne a grandes figuras del regional mexicano y artistas de talla internacional, convirtiéndose en uno de los escenarios más esperados por los asistentes que buscan disfrutar de conciertos cercanos y llenos de energía.

Para esta edición, el cartel está encabezado por estrellas del regional mexicano y colaboraciones especiales que prometen llenar el recinto en cada presentación.

1 de mayo: Juntos de Jorge Medina y Josi Cuén

Juntos de 2 de mayo: Julión Álvarez

3 de mayo: Capibaras Tour con Chuy Lizárraga y El Coyote

con 7 de mayo: Carin León

8 de mayo: Herencia de Grandes

9 de mayo: Víctor Mendivil

14 de mayo: Yuridia

16 de mayo: Grupo Firme

17 de mayo: Artista sorpresa (Gran Cierre)

Las zonas que se podrá disfrutar de los conciertos en el Palenque Metepec

Este lugar se ha consolidado como uno de los principales destinos para quienes buscan disfrutar de shows en un ambiente único. Con una programación variada que atrae a miles de personas cada año, el Palenque Metepec se ha convertido en un punto clave de la oferta cultural en la región.

El Palenque Metepec cuenta con cuatro zonas principales para disfrutar de los conciertos: Diamante, Oro, Plata y General. Cada una está diseñada para ofrecer diferentes experiencias, desde un acceso exclusivo hasta opciones más accesibles, asegurando una excelente vista del escenario y comodidad para todos los asistentes.

Venta de boletos para el Palenque Metepec 2026

La venta de boletos inicia mañana viernes, por lo que se recomienda estar listo para asegurar tu lugar en uno de los eventos más esperados de la feria.

Se anticipa una alta demanda para algunas fechas, especialmente para los conciertos de Julión Álvarez y Carin León, que podrían agotarse en cuestión de horas debido a la gran popularidad de ambos artistas.

Opciones para comprar tus entradas

Para mayor comodidad del público, los organizadores habilitaron dos canales oficiales de venta. La primera opción es la venta en línea, donde puedes adquirir tus boletos de forma rápida y segura a través del sitio Bolexpress.com.mx.

También existe la compra presencial en el módulo oficial ubicado en el Hotel Fiesta Inn Tollocan, con horario de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., ideal para quienes prefieren comprar directamente en taquilla.