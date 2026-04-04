March Madness 2026: Gabriela Jáquez y UCLA avanzan por primera vez a la final del torneo de basquetbol de la NCAA

La mexicana, que está en su último año de universidad, cumplió con un buen papel en la victoria sobre Texas Longhorns, sobre todo a la defensiva

El equipo de las Bruins de la UCLA, donde milita la jugadora mexicana Gabriela Jáquez, avanzó a la gran final del torneo universitario de basquetbol de la NCAA, luego de eliminar a las Texas Longhorns este viernes por marcador de 51-44.

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Esta es la primera vez que la universidad californiana clasifica al Juego de Campeonato de la NCAA, y también buscará su primer título cuando enfrente a South Carolina, que a su vez dio cuenta de UConn.

Gran partido de Gabriela Jáquez

Y nuevamente la mexicana Gabriela Jáquez, quien está en su último año como universitaria y seguramente se presentará en el Draft 2026 de la WNBA, fue pieza clave para que las Bruins se impusieran a Texas.

Así ayudó la mexicana Gabriela Jáquez 🇲🇽 a que #UCLA califique por primera vez en la historia a la final del básquetbol colegial pic.twitter.com/h4EJRNHFfy — Saúl Trujano (@satrumen) April 4, 2026

Jáquez saltó a la duela del Mortgage Matchup Center de Phoenix como titular y fue la jugadora con más minutos de UCLA con 37 en total donde aportó 10 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, pero principalmente su labor a la defensiva fue vital.

“Tenemos que disfrutar juntas y aprovechar que tenemos dos días más para estar todos juntos. Creo que eso es lo que más nos emociona: pasar más tiempo juntos, jugar otro partido juntos. Seguimos diciendo que el trabajo no ha terminado. Todavía nos queda un partido por ganar”, declaró Gaby.

“Esta será la primera vez que compitamos por uno (título) en la era de la NCAA. Para esto vinimos todos aquí. Estoy muy orgullosa de tener la oportunidad de jugar otra vez por un Campeonato Nacional”, agregó.

Lauren Betts vuelve a brillar

Nuevamente fue la ‘veterana’ Lauren Betts quien lideró a las Bruins con 16 puntos, 11 rebotes y tres bloqueos en 34 minutos. Betts, dos veces Jugadora Defensiva del Año de la Big Ten, terminó el partido con 7 de 10 tiros de campo y realizó un bloqueo crucial a falta de menos de 21 segundos para el final del último cuarto, cuando UCLA mantenía una ventaja de 47-44. Con este doble-doble, logró su segundo del Torneo de la NCAA de 2026.

La victoria de UCLA catapultó a las Bruins a la final del campeonato nacional por primera vez desde que la NCAA adoptó el torneo nacional de baloncesto femenino. Las Bruins ganaron el título nacional de la AIAW en 1978, marcando la última vez que UCLA disputó la final del campeonato nacional de baloncesto femenino.

¿Cuándo y a qué hora es la final del basquetbol universitario femenino de la NCAA?

UCLA se enfrentará a la cabeza de serie número 1, South Carolina, este domingo 5 de abril en Phoenix a las 14:30 horas.

La transmisión del partido será a través de la señal de ESPN.