Marcha 8M 2026 en CDMX EN VIVO: dónde va la movilización y últimas actualizaciones

Aquí te contamos la ruta y últimas actualizaciones EN VIVO de la movilización del 8M

Miles de mujeres salieron desde temprano a las calles este 8 de marzo de 2026 para participar en la marcha del 8M en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Diversos contingentes comenzaron a concentrarse desde la mañana en puntos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución y la Fuente de la Diana Cazadora.

La movilización avanza principalmente por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de Mayo, con destino al Zócalo de la Ciudad de México, donde se espera la llegada de miles de manifestantes durante la tarde.

En esta cobertura EN VIVO te compartimos las últimas noticias, rutas de la marcha, calles cerradas y el avance de los contingentes durante la jornada del 8M en la CDMX.

Contingentes que avanzan y comienzan a pintar la ciudad de morado

Comienza la marcha del 8M en la Ciudad de México. pic.twitter.com/lijYb2Eugm — Ovaciones (@ovaciones) March 8, 2026

Claudia Sheinbaum reconoce a Fuerzas Armadas

Consignas y voces que marchan

No te hemos dejado de buscar, son 3 años sin abrazarla

Colectivos a favor del aborto levantan la voz

"Hay que abortar este sistema patriarcal", se escucha durante la Marcha del 8M. pic.twitter.com/zEavyBuEyh — Ovaciones (@ovaciones) March 8, 2026

Miles y miles de mujeres siguen avanzando sobre Paseo de la Reforma