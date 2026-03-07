Marcha del 8M en CDMX 2026: qué estaciones del Metro y Metrobús cerrarán y a qué hora

Marcha 8M 2026 en CDMX: consulta horarios y estaciones del Metro y Metrobús que cerrarán por la movilización del Día Internacional de la Mujer.

La Ciudad de México se alista para recibir a miles de personas que participarán en la marcha del 8 de marzo de 2026, considerada una de las movilizaciones más numerosas del año.

Durante esta jornada, colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanía en general saldrán a las calles para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Prevén afectaciones en transporte y vialidades

Las autoridades capitalinas han advertido que, debido a la concentración masiva de manifestantes en el centro de la ciudad, podrían registrarse afectaciones en el servicio del Metro y Metrobús, así como en la circulación vehicular.

Desde las primeras horas del domingo, distintos contingentes comenzarán a reunirse en varios puntos de la capital para avanzar rumbo al Zócalo capitalino.

Metro CDMX: estaciones con posibles afectaciones

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha anunciado cierres adicionales por la movilización. Sin embargo, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada, como ocurre regularmente cuando hay eventos masivos en la plancha del centro histórico.

Aunque no todas estarán cerradas, se espera una alta concentración de usuarias y manifestantes en estaciones cercanas a la ruta de la movilización. Entre los puntos que podrían registrar mayor flujo de pasajeros se encuentran Balderas, Juárez, Hidalgo, Allende, Isabel la Católica, Salto del Agua, Pino Suárez, Revolución y San Juan de Letrán.

Metrobús suspenderá servicio en algunas estaciones

A diferencia del Metro, el Metrobús de la Ciudad de México sí contempla suspensiones temporales en varias de sus líneas durante la jornada del 8M. Estas modificaciones buscan garantizar la seguridad de manifestantes y usuarios, por lo que el servicio operará de forma parcial en algunos tramos.

Cambios en las líneas 1, 3, 4 y 7

Las modificaciones previstas incluyen cierres en estaciones clave. En la Línea 1 se suspenderá el servicio en Reforma y Hamburgo, operando únicamente entre Indios Verdes y Plaza de la República, además del tramo Insurgentes–El Caminero. La Línea 3 tendrá cierres en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, con servicio provisional entre Tenayuca–Buenavista y Cuauhtémoc–Pueblo Santa Cruz Atoyac.

AVISO IMPORTANTE 🚨



Mañana domingo 8 de marzo se prevén movilizaciones sociales y modificaciones en el servicio de #Metrobús sujetas a las condiciones viales y al paso de contingentes. 🚍



Mantente informado en tiempo real en👇🏻📲https://t.co/oU8f4Ffn0y



Prevé tu trayecto. ⏰ pic.twitter.com/DHcVOvRwoM — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) March 7, 2026

Otras rutas afectadas del Metrobús

En la Línea 4 (Ruta Sur) se suspenderá el servicio de Buenavista a Amajac, funcionando únicamente entre San Lázaro y Defensoría Pública. En la Línea 4 (Ruta Norte) habrá cierre de Buenavista a Bellas Artes, mientras que la Línea 7 suspenderá operaciones de Hidalgo a Campo Marte, con servicio provisional en otros tramos.

Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades recomiendan anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales del Metro y Metrobús durante la jornada del domingo.

Además, se espera que diversos colectivos y organizaciones sociales se concentren en distintos puntos de la ciudad, como el Monumento a la Revolución, desde donde partirán hacia el recorrido principal rumbo al Zócalo, por lo que se aconseja planificar los desplazamientos con anticipación.