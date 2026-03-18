Marcha de maestros en CDMX: CNTE exige mejores condiciones laborales y presupuesto

Desde antes de las 09:00 horas, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron a concentrarse y organizarse para iniciar la marcha con destino al Palacio Nacional, como parte de su convocatoria a un paro nacional de 72 horas.

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En el lugar, los contingentes se agruparon por secciones, desplegaron mantas y lonas con sus principales demandas, mientras avanzaban los preparativos logísticos para la movilización.

Entre consignas tímidas y llamados a la unidad, los docentes exigen que se reinstalen las mesas tripartitas con el gobierno federal.

El pliego central incluye la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso a un sistema de pensiones sin Afores, así como garantías de seguridad para la comunidad escolar.

También demandan mejores condiciones laborales, un incremento salarial del 100 por ciento, el cese de descuentos a trabajadores que participaron en movilizaciones y el cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

A estas exigencias se suma la solicitud de mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, así como mejoras en la infraestructura y condiciones de las escuelas, particularmente en zonas rurales.

Durante la concentración, previo al inicio de la marcha, se observó la venta de artículos entre los propios asistentes, como playeras con consignas del movimiento y sombrillas, utilizadas tanto como distintivo de la movilización como para resguardarse del sol.

Se prevé que la movilización avance sobre Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino, donde los integrantes de la Coordinadora buscarán visibilizar sus demandas ante las autoridades federales.

Más tarde, a las 16:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene programada una movilización que partirá también del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo, en la que exigirán mayor presupuesto para la educación media superior pública, así como para la ciencia, la tecnología y la cultura.