Marcha del Día Internacional de la Mujer en CDMX: dónde y a qué hora habrá movilizaciones

Marchas 8 de marzo en CDMX y Edomex: Horarios oficiales y recorridos del 8M 2026

Te decimos dónde serán las concentraciones, rutas y horarios para que tomes precauciones

Este domingo 8 de marzo de 2026 se prevén 10 marchas en la Ciudad de México en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M). Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos durante las marchas en CDMX hoy.

1.- Diversos Colectivos

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 08:00

Lugar: Capilla de San Diego Churubusco, Prol. Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco

Destino: Jardín Hidalgo, Coyoacán

Motivo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y visibilización de la lucha por igualdad, justicia y una vida libre de violencia.

Aforo: 100

2.- Más Mujeres Charreando

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Estela de Luz

Destino: Monumento a la Revolución

Motivo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8M.

Aforo: 100

3.- Las del Aquelarre

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:30

Lugar: Lotería Nacional, Av. Paseo de la Reforma 1, colonia Tabacalera

Destino: Zócalo capitalino

Motivo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Aforo: 120

4.- No es una somos todas

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 11:30

Lugar: Fuente de la Diana Cazadora

Destino: Zócalo de la Ciudad de México

Motivo: Marcha “Somos la voz de las que ya no están”, en el marco del 8M en CDMX.

Aforo: 120

5.- Reinserta A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 11:30

Lugar: Fuente de la Diana Cazadora

Destino: Torre del Caballito

Motivo: Contingente inclusivo con infancias por ellas, por las que faltan y por las niñas que merecen crecer sin miedo.

Aforo: 60

6.- Colectiva Justicia para Ari

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 11:30

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Por definir

Motivo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Aforo: 100

7.- Coordinación 8M

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 12:00

Lugar: Glorieta de la Joven de Amajac

Destino: Zócalo capitalino

Motivo: Exigen alto a la violencia contra las mujeres, justicia para sobrevivientes, búsqueda de desaparecidas y aborto legal, seguro y gratuito.

Aforo: 10,000

8.- Morras de Fuego

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 14:00

Lugar: Monumento a la Revolución

Destino: Zócalo capitalino

Motivo: Marcha “Libres, valientes, poderosas y sin miedo” para exigir justicia y una vida libre de violencia para las mujeres.

Aforo: 4,000

9.- Tlatelolco TV

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 14:00

Lugar: Plaza de las Tres Culturas

Destino: Zócalo capitalino

Motivo: Exigen justicia, equidad y alto a los feminicidios.

Aforo: 120

10.- Mujeres Mixtecas, Triquis, Chinantecas, Afromexicanas y Zapotecas

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: Durante el día

Lugar: Monumento a la Madre

Destino: Zócalo capitalino

Motivo: Exigen derechos y justicia para mujeres indígenas y afromexicanas.

Aforo: 100