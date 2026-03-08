Marcha del Día Internacional de la Mujer en CDMX: dónde y a qué hora habrá movilizaciones

Este domingo 8 de marzo de 2026 se prevén 10 marchas en la Ciudad de México en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M). Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos durante las marchas en CDMX hoy.
1.- Diversos Colectivos
Alcaldía: Coyoacán
Hora: 08:00
Lugar: Capilla de San Diego Churubusco, Prol. Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco
Destino: Jardín Hidalgo, Coyoacán
Motivo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y visibilización de la lucha por igualdad, justicia y una vida libre de violencia.
Aforo: 100
2.- Más Mujeres Charreando
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 10:00
Lugar: Estela de Luz
Destino: Monumento a la Revolución
Motivo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8M.
Aforo: 100
3.- Las del Aquelarre
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 10:30
Lugar: Lotería Nacional, Av. Paseo de la Reforma 1, colonia Tabacalera
Destino: Zócalo capitalino
Motivo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Aforo: 120
4.- No es una somos todas
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 11:30
Lugar: Fuente de la Diana Cazadora
Destino: Zócalo de la Ciudad de México
Motivo: Marcha “Somos la voz de las que ya no están”, en el marco del 8M en CDMX.
Aforo: 120
5.- Reinserta A.C.
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 11:30
Lugar: Fuente de la Diana Cazadora
Destino: Torre del Caballito
Motivo: Contingente inclusivo con infancias por ellas, por las que faltan y por las niñas que merecen crecer sin miedo.
Aforo: 60
6.- Colectiva Justicia para Ari
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 11:30
Lugar: Ángel de la Independencia
Destino: Por definir
Motivo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Aforo: 100
7.- Coordinación 8M
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 12:00
Lugar: Glorieta de la Joven de Amajac
Destino: Zócalo capitalino
Motivo: Exigen alto a la violencia contra las mujeres, justicia para sobrevivientes, búsqueda de desaparecidas y aborto legal, seguro y gratuito.
Aforo: 10,000
8.- Morras de Fuego
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 14:00
Lugar: Monumento a la Revolución
Destino: Zócalo capitalino
Motivo: Marcha “Libres, valientes, poderosas y sin miedo” para exigir justicia y una vida libre de violencia para las mujeres.
Aforo: 4,000
9.- Tlatelolco TV
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 14:00
Lugar: Plaza de las Tres Culturas
Destino: Zócalo capitalino
Motivo: Exigen justicia, equidad y alto a los feminicidios.
Aforo: 120
10.- Mujeres Mixtecas, Triquis, Chinantecas, Afromexicanas y Zapotecas
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: Durante el día
Lugar: Monumento a la Madre
Destino: Zócalo capitalino
Motivo: Exigen derechos y justicia para mujeres indígenas y afromexicanas.
Aforo: 100