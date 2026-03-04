Marchas 8 de marzo en CDMX y Edomex: Horarios oficiales y recorridos del 8M 2026 | Cuartoscuro.com

Consulta horarios, rutas y puntos de reunión de las marchas 8M 2026 en CDMX y Edomex por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, colectivas de la Ciudad de México y el Estado de México se sumarán a las movilizaciones que se realizan a nivel mundial.

A través de redes sociales han dado a conocer horarios y puntos de encuentro para quienes deseen participar en esta jornada de protesta y conmemoración.

Además de la movilización principal, se organizarán talleres, tendederos contra acosadores y deudores alimentarios, foros de discusión y actividades culturales. Estas acciones buscan visibilizar problemáticas como la violencia de género y fortalecer las redes de apoyo entre mujeres.

Hora y contingentes en la CDMX

En la capital del país se prevé la participación de al menos nueve contingentes, entre ellos:

Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

Mujeres con infancias y colectivas feministas.

Personas con discapacidad.

Comunidad universitaria.

Organizaciones sindicales, sociales y políticas.

Las concentraciones comenzarán a las 11:30 horas, para que el primer contingente salga a las 12:00 horas.

Ruta principal de la marcha

Uno de los puntos clave será la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma. Desde ahí avanzarán por Reforma, se incorporarán a Avenida Juárez, continuarán por 5 de Mayo y concluirán en el Zócalo capitalino.

También habrá concentraciones desde las 9:00 horas en puntos como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora.

Organización desde el Estado de México

Colectivas del Estado de México se unirán a la movilización en la capital. El grupo Nos Queremos Vivas Neza anunció que partirá desde la estación Chimalhuacán del Mexibús a las 8:30 horas, trasladándose juntas hacia la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde llegarán alrededor de las 11:00 horas.

La colectiva Resistencia Violeta UAEMex convocó a madres, abuelas y cuidadoras a marchar en Toluca por una vida libre de violencia. El punto de reunión será el Parque Vicente Guerrero a las 10:00 horas, en una movilización que se desarrollará en territorio mexiquense.

En el municipio de Ecatepec también se prevé una concentración de colectivas en el Puente de Fierro a las 12:00 horas. Así, tanto en la CDMX como en el Edomex, el 8 de marzo será una jornada de exigencia y memoria, con múltiples puntos de encuentro para quienes decidan sumarse a la marcha.