La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre las marchas, concentraciones y actividades programadas para este martes 10 de marzo de 2026.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones y planear sus trayectos con anticipación para evitar contratiempos en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con el reporte oficial, se tienen previstas al menos cinco concentraciones, tres rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento a lo largo del día. Estas actividades podrían generar afectaciones viales en diferentes zonas de la Ciudad de México.

Concentración del Sindicato de Transporte de Pasajeros

Una de las movilizaciones se realizará en la alcaldía Cuauhtémoc, donde el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México tiene prevista una concentración.

El encuentro está programado para las 12:00 horas en las instalaciones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), ubicadas en Versalles número 46, colonia Juárez.

Comerciantes de mercados públicos también se reunirán

Más tarde, también en Cuauhtémoc, el Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México realizará otra concentración.

La reunión está convocada para las 18:00 horas en el Mercado Martínez de la Torre, localizado en Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco, en la colonia Guerrero.

Rodada ciclista desde la Alameda Central

Entre las actividades recreativas destaca la rodada organizada por la Colectiva Ciclista “Ohtlichiquxs”, que se llevará a cabo en la zona centro de la ciudad.

La salida será a las 19:45 horas desde el kiosco de la Alameda Central, ubicado en Avenida Hidalgo y Doctor Mora, con destino al Jardín Tabacalera, en Ignacio Mariscal número 63.

Autoridades piden tomar precauciones

Ante estas actividades, la SSC recomienda a los ciudadanos mantenerse informados y anticipar sus traslados, ya que algunas vialidades podrían registrar cortes a la circulación o afectaciones en el tránsito durante el día.