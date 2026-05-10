Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre las marchas, concentraciones y eventos programados para este domingo 10 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de que los capitalinos puedan planear sus trayectos y evitar retrasos durante sus actividades.

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De acuerdo con las autoridades capitalinas, para esta jornada se tienen previstas una marcha, siete concentraciones, tres rodadas ciclistas y 26 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la capital del país, por lo que se recomienda tomar precauciones viales.

Madres buscadoras encabezarán marcha en Cuauhtémoc

Entre las movilizaciones más importantes destaca la “XIV Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, que se realizará a las 09:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Colectivos y familiares de personas desaparecidas partirán del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia para exigir acciones contra la desaparición forzada en México.

En Xochimilco, a las 09:30 horas, la organización Global Movement to Gaza MX llevará a cabo un mercado alternativo solidario en el Parque Ecológico de Xochimilco, con la finalidad de recaudar fondos para ayuda humanitaria destinada a Gaza.

Actividades simultáneas contra la violencia de género

A las 11:00 horas, la colectiva “Hilos” realizará actividades simultáneas en la Glorieta del Ahuehuete, el Parque Centenario y la Plaza José Clemente Orozco, en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez.

Estas acciones forman parte del proyecto político-cultural “Sangre de mi sangre”, enfocado en visibilizar la violencia de género y apoyar a víctimas de trata, feminicidio y desaparición.

Más tarde, a las 14:00 horas, ciudadanos iraníes residentes en México se manifestarán frente a la Embajada de Irán, ubicada en Miguel Hidalgo, para protestar contra la represión, el apagón digital y las ejecuciones registradas en ese país. A la misma hora, el colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” instalará un memorial en homenaje a cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

Rodadas ciclistas y afectaciones viales

Además de las movilizaciones sociales, también se contemplan diversas actividades deportivas y vecinales. En Álvaro Obregón, vecinos de la colonia Olivar del Conde realizarán desde las 08:00 horas un recorrido junto con personal de SEGIAGUA para revisar válvulas ante la falta de suministro de agua potable.

En cuanto a las rodadas ciclistas, Columbia Bikes partirá a las 08:00 horas desde el cruce de Uxmal y Municipio Libre, en la colonia Santa Cruz Atoyac, mientras que Ciclistas Pachecos CDMX iniciará una rodada a las 16:00 horas desde la colonia Guerrero con rumbo al Bosque Urbano Canal Nacional, en la alcaldía Coyoacán. Autoridades recomiendan a automovilistas mantenerse atentos a posibles cortes y afectaciones viales.