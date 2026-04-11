Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre las marchas, concentraciones y eventos programados para este sábado 11 de abril de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de que la población pueda planear sus traslados y evitar contratiempos.

LEE ADEMÁS: SAT: cómo revisar si ya depositaron tu saldo a favor tras la declaración anual

Para este día se tiene previsto un importante movimiento social con 12 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada de autos, 1 rodada en patines y 21 eventos de esparcimiento, lo que podría generar afectaciones en distintas zonas de la ciudad.

Concentraciones en Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual se reunirá a las 09:00 horas en el Parque Lázaro Cárdenas, ubicado en la colonia Doctores, para realizar actividades organizadas.

Otra concentración en el Centro Histórico

También en Cuauhtémoc, el colectivo Cannabis Regulación Revolución MX tendrá una concentración a las 16:20 horas en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, en la colonia Centro, dentro del corazón de la capital.

Rodadas ciclistas en Azcapotzalco

En la alcaldía Azcapotzalco, el taller comunitario “Somos Bicis” realizará una rodada a las 09:00 horas, partiendo desde la alcaldía con destino al Parque Tezozomoc, lo que podría afectar vialidades cercanas.

🚗 Rodada de autos en Miguel Hidalgo

En la alcaldía Miguel Hidalgo, se llevará a cabo una rodada de autos a las 09:30 horas, con inicio y final en una concesionaria de Blvd. Miguel Ángel de Cervantes Saavedra, recorriendo avenidas como Masaryk, Horacio, Marina Nacional y Ejército Nacional, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular por la zona.