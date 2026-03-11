Este miércoles 11 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
- Hora: 07:30
- Lugar: Comisión Federal de Electricidad Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Palacio Nacional
- Demanda: Exigen una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad