Marchas en CDMX hoy 11 de marzo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Foto: Cuartoscuro.com

Este miércoles 11 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

  • Hora: 07:30
  • Lugar: Comisión Federal de Electricidad Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
  • Destino: Palacio Nacional
  • Demanda: Exigen una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad