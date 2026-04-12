Marchas en CDMX hoy 12 de abril de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Este domingo 12 de abril de 2026 se prevén tres marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

CENTRO DE MEDITACIÓN DHAMMAKAYA MÉXICO

  • Hora: 08:30
  • Salida: Estela de Luz, Lieja 270, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo
  • Destino: Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez 50, Centro, Cuauhtémoc
  • Demanda: “Caminando por la Paz con Monjes Tailandeses”, con el objetivo de conectar, respirar y llenarse de energía positiva junto a personas que buscan armonía y bienestar.

FEDERACIÓN DE HEMOFILIA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.

  • Hora: 08:30
  • Salida: Monumento a la Revolución
  • Destino: Sede de la alcaldía Cuauhtémoc, Juan Aldama y Mina, Buenavista
  • Demanda: Caminata conmemorativa por el Día M

REFUGIO FRANCISCANO, A.C.

  • Hora: 11:30
  • Salida: Monumento a la Revolución
  • Destino: Zócalo capitalino
  • Demanda: Exigen la entrega inmediata de animales bajo resguardo oficial, la suspensión de procesos de adopción y reportes médicos diarios sobre su estado de salud.