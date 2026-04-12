Este domingo 12 de abril de 2026 se prevén tres marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
LEE ADEMÁS: SAT: cómo revisar si ya depositaron tu saldo a favor tras la declaración anual
CENTRO DE MEDITACIÓN DHAMMAKAYA MÉXICO
- Hora: 08:30
- Salida: Estela de Luz, Lieja 270, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo
- Destino: Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez 50, Centro, Cuauhtémoc
- Demanda: “Caminando por la Paz con Monjes Tailandeses”, con el objetivo de conectar, respirar y llenarse de energía positiva junto a personas que buscan armonía y bienestar.
FEDERACIÓN DE HEMOFILIA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.
- Hora: 08:30
- Salida: Monumento a la Revolución
- Destino: Sede de la alcaldía Cuauhtémoc, Juan Aldama y Mina, Buenavista
- Demanda: Caminata conmemorativa por el Día M
REFUGIO FRANCISCANO, A.C.
- Hora: 11:30
- Salida: Monumento a la Revolución
- Destino: Zócalo capitalino
- Demanda: Exigen la entrega inmediata de animales bajo resguardo oficial, la suspensión de procesos de adopción y reportes médicos diarios sobre su estado de salud.