Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Ciudad de México registrará marchas, bloqueos y manifestaciones en distintas zonas este jueves 12 de marzo, lo que podría generar importantes afectaciones viales durante gran parte del día.

La mayoría de las movilizaciones estarán concentradas en la alcaldía Cuauhtémoc, aunque también habrá actividades en otras demarcaciones de la capital.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las movilizaciones comenzarán desde las 7:30 de la mañana, por lo que se prevé que las afectaciones al tránsito se presenten desde las primeras horas del día y se extiendan hasta la tarde y noche.

C5 difunde rutas y horarios de las movilizaciones

A través de su cuenta oficial en X, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó sobre las ubicaciones y horarios estimados de las concentraciones, con el objetivo de que los automovilistas puedan planear sus traslados y buscar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Cuauhtémoc concentrará la mayoría de movilizaciones

La alcaldía Cuauhtémoc será la zona con mayor actividad durante este jueves. Las concentraciones iniciarán a las 7:30 horas en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera, y posteriormente se registrarán otros puntos de reunión en Xocongo 58 (colonia Tránsito) a las 9:00 horas y en Fray Pedro de Gante 8 (Centro Histórico) a las 18:00 horas.

Rodada y protestas en Reforma y colonia Juárez

Además, a las 17:00 horas se llevará a cabo una concentración-rodada en Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, con destino hacia General José Morán 44, en San Miguel Chapultepec, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Más tarde, a las 17:30 horas, se prevé otra concentración en Abraham González 48, colonia Juárez.

Movilizaciones en otras alcaldías

Las manifestaciones también se extenderán a otras zonas de la capital. En Tlalpan, habrá una concentración a las 11:00 horas en Plaza de la Constitución 1, en Tlalpan Centro. En Coyoacán, se tiene prevista una movilización a las 12:00 horas en Circuito Escolar, dentro de Ciudad Universitaria.

Otra protesta programada en Iztacalco

Finalmente, en la alcaldía Iztacalco se espera una concentración a las 13:00 horas en el cruce de Avenida Río Churubusco y la calle Añil, en la colonia Granjas México. Ante este panorama, autoridades recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y prever rutas alternas para evitar retrasos en sus traslados por la ciudad.