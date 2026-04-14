Este martes 14 de abril de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
MOVIMIENTO ANTORCHISTA CIUDAD DE MÉXICO
- Hora: 16:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Destino: Zócalo Capitalino
- Demanda: Marcha para exigir una solución a la falta de vivienda que enfrentan miles de familias mexicanas; así mismo denunciar el uso inadecuado del gasto público y no considerar de manera prioritaria el solucionar las necesidades de las familias capitalinas.