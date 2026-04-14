Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Foto: Cuartoscuro

Este martes 14 de abril de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

MOVIMIENTO ANTORCHISTA CIUDAD DE MÉXICO

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Hemiciclo a Juárez
  • Destino: Zócalo Capitalino
  • Demanda: Marcha para exigir una solución a la falta de vivienda que enfrentan miles de familias mexicanas; así mismo denunciar el uso inadecuado del gasto público y no considerar de manera prioritaria el solucionar las necesidades de las familias capitalinas.