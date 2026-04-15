Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó sobre las marchas y concentraciones previstas para este miércoles 15 de abril de 2026, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear sus traslados y evitar contratiempos en la capital.

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De acuerdo con las autoridades, se esperan 14 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 8 eventos recreativos a lo largo del día. Estas actividades podrían generar afectaciones viales importantes en distintos puntos de la Ciudad de México.

Cuauhtémoc, una de las alcaldías más afectadas

La alcaldía Cuauhtémoc será una de las zonas con mayor número de movilizaciones. Diversos colectivos y organizaciones sociales se darán cita en puntos clave del centro de la ciudad.

Protesta en la Secretaría de Gobernación

La Unidad Nacional Independiente en Resistencia tiene programada una concentración a las 09:00 horas en la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No. 48, en la colonia Juárez.

Reunión en el Congreso de la Ciudad de México

Más tarde, a las 09:30 horas, la Plataforma Tecnológica de Movilidad se reunirá en la sede alterna del Congreso de la Ciudad de México, en Plaza de la Constitución No. 7, en el Centro Histórico.

Concentración del INAH en Roma Norte

A las 10:00 horas, el Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural se manifestará en la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ubicada en la colonia Roma Norte.

Protesta en la Cámara de Diputados

En la alcaldía Venustiano Carranza, el Frente Nacional por las 40 Horas se concentrará a las 10:00 horas en la Cámara de Diputados, situada en el Congreso de la Unión, lo que podría generar afectaciones viales en la zona oriente de la ciudad.