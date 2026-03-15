Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó sobre las marchas, concentraciones y eventos previstos para este domingo 15 de marzo de 2026 en la capital del país, con el objetivo de que los ciudadanos puedan anticipar posibles afectaciones viales y planear mejor sus traslados durante la jornada.

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De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades capitalinas esperan al menos 7 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 5 rodadas ciclistas, una rodada de autos y alrededor de 30 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar movimiento en varias alcaldías a lo largo del día.

Concentraciones

Entre las primeras actividades destaca una concentración en la alcaldía Milpa Alta, donde a las 09:00 horas la colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” se reunirá en la Plaza San Antonio Tecómitl para realizar una “Mercadita Feminista”, actividad con la que buscan protestar contra la violencia económica hacia las mujeres.

Más tarde, a las 11:00 horas en la alcaldía Coyoacán, el colectivo Antigentrificación CDMX tiene previsto reunirse bajo el puente del Estadio Banorte, ubicado en Calzada de Tlalpan, para llevar a cabo el evento “Retas AntiFIFA, Fútbol popular vs la FIFA”, con el que expresarán su rechazo al Mundial.

A la misma hora, en la alcaldía Cuauhtémoc, el grupo “Mexicanos con Ucrania” se congregará en la Alameda Central para realizar una expresión pública en memoria de soldados ucranianos caídos en combate.

Por la tarde, a las 14:00 horas en la alcaldía Benito Juárez, integrantes de Sureste en Resistencia se concentrarán frente a la Representación del Gobierno del Estado de Campeche, donde protestarán contra la criminalización de manifestaciones en esa entidad.

Además, durante el transcurso del día, integrantes de “40 Días por la Vida” realizarán concentraciones en distintas sedes de la Fundación Marie Stopes ubicadas en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán, donde llevarán a cabo una vigilia de oración en contra del aborto.

También se contemplan rodadas motociclistas, como la organizada por Unión Federal Pro-Motociclismo, que partirá del Monumento a la Revolución con destino al Estado de México, así como recorridos organizados por distintos clubes motociclistas en la ciudad