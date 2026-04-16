Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre las marchas, concentraciones y eventos programados para este jueves 16 de abril de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de que la población pueda anticipar retrasos y planear mejor sus traslados.

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De acuerdo con las autoridades, se esperan 11 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, lo que podría generar afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad a lo largo del día.

Concentraciones en Álvaro Obregón

En la alcaldía Álvaro Obregón, la Alianza Ciudadana por la Paz realizará una concentración a las 10:00 horas en la Sala ‘Digna Ochoa’ de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, ubicada en avenida Universidad.

Movilizaciones en el Centro de la CDMX

En la alcaldía Cuauhtémoc, la colectiva “Hijas de la Cannabis” tiene previstas reuniones a las 12:00 horas en puntos clave como la Plaza Tlaxcoaque y el Hemiciclo a Juárez, lo que podría generar afectaciones en la zona centro.

Rodada motociclista hacia el AICM

Durante la noche, en Venustiano Carranza, se llevará a cabo una rodada motociclista organizada por Paradise Agency, con salidas a las 21:00 y 22:00 horas, teniendo como destino el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lo que podría impactar vialidades cercanas.

Asimismo, se contempla una rodada ciclista a las 20:00 horas que partirá del Monumento a la Revolución con destino a la Terminal 2 del AICM, lo que podría generar cortes temporales en avenidas principales.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informado en tiempo real sobre el tránsito, bloqueos y estado del transporte público, así como considerar rutas alternas para evitar retrasos en tus actividades durante este jueves en la CDMX.