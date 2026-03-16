Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer las marchas, concentraciones y actividades públicas programadas para este lunes 16 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear sus trayectos y evitar contratiempos durante sus actividades diarias.

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De acuerdo con las autoridades capitalinas, para esta jornada se esperan tres concentraciones, una cita agendada, una rodada en patines y al menos 12 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la capital, lo que podría generar movilidad lenta en algunas zonas.

Protesta de policías auxiliares en la alcaldía Cuauhtémoc

Una de las concentraciones programadas se realizará a las 11:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, donde integrantes del Movimiento por la Dignidad y los Derechos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México se reunirán en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, ubicada en la colonia Doctores.

Los manifestantes buscan exigir el pago completo de sus prestaciones y rechazar la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a sus pensiones, situación que consideran afecta sus derechos laborales.

Actividades del colectivo “40 Días por la Vida”

Durante el transcurso del día, integrantes de “40 Días por la Vida” realizarán vigilias de oración en contra del aborto en distintas sedes de la Fundación Marie Stopes, ubicadas en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Estas concentraciones se desarrollarán de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular por las zonas cercanas a dichas instalaciones.

Eventos del colectivo Plataforma 4:20 y rodada en patines

Por su parte, el colectivo “Plataforma 4:20” tiene programadas dos actividades este lunes. La primera será a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, donde realizarán actividades culturales y una mesa informativa sobre la regulación del cannabis. Más tarde, a las 13:00 horas, se concentrarán en avenida Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco, para un evento político-cultural y talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas.

Además, a las 08:00 horas se llevará a cabo una rodada en patines organizada por “Unicornix Rollers”, que partirá del estacionamiento del Estadio Banorte en Coyoacán con destino a la Estela de Luz, recorrido que podría afectar momentáneamente algunas vialidades durante la mañana.