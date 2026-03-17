Este martes 17 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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PARTIDO NACIONAL DE LA TORTILLA
- Hora: 10:00
- Lugar: Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente Calz. Ignacio Zaragoza No. 200, Col. 10 de Mayo,
Alc. Venustiano Carranza
- Destino: Juzgado 2 del Registro Civil Av. Francisco del Paso y Troncoso, No. 219, Col. Jardín Balbuena, Alc. Venustiano Carranza
- Demanda: Exigen la devolución de un inmueble del cual presuntamente fueron despojados por una inmobiliaria el pasado 26 de enero del presente año