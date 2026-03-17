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Marchas en CDMX hoy 17 de marzo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Este martes 17 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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PARTIDO NACIONAL DE LA TORTILLA

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente Calz. Ignacio Zaragoza No. 200, Col. 10 de Mayo,
    Alc. Venustiano Carranza
  • Destino: Juzgado 2 del Registro Civil Av. Francisco del Paso y Troncoso, No. 219, Col. Jardín Balbuena, Alc. Venustiano Carranza
  • Demanda: Exigen la devolución de un inmueble del cual presuntamente fueron despojados por una inmobiliaria el pasado 26 de enero del presente año