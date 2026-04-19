Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este domingo 19 de abril de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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MOVIMIENTO “SOMOS GENERACIÓN Z MÉXICO”

Hora: 11:00

Lugar: Monumento a la Revolución

Destino: Zócalo Capitalino

Demanda: Exigen la construcción de un país más justo, transparente y democrático, libre de corrupción, homicidios y de la crisis de desapariciones, así como de la inseguridad y las deficiencias en los servicios básicos; asimismo, solicitan la implementación de acciones integrales para combatir la violencia, incluyendo un plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, operativos coordinados con fuerzas federales, el fortalecimiento de la presencia de seguridad y la rendición de cuentas mediante la transparencia de resultados.

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”