Este domingo 19 de abril de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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MOVIMIENTO “SOMOS GENERACIÓN Z MÉXICO”
- Hora: 11:00
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Destino: Zócalo Capitalino
- Demanda: Exigen la construcción de un país más justo, transparente y democrático, libre de corrupción, homicidios y de la crisis de desapariciones, así como de la inseguridad y las deficiencias en los servicios básicos; asimismo, solicitan la implementación de acciones integrales para combatir la violencia, incluyendo un plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, operativos coordinados con fuerzas federales, el fortalecimiento de la presencia de seguridad y la rendición de cuentas mediante la transparencia de resultados.
COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”
- Hora: 12:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Hemiciclo a Juárez
- Demanda: En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Marihuana”, se llevará a cabo la marcha “Por tus derechos y una regulación digna”, con el objetivo de exigir la despenalización de la posesión simple, la habilitación de espacios de consumo compartido, el reconocimiento de cultivos personales y colectivos, un trato digno para las personas usuarias, la reparación del daño a las comunidades afectadas, el desarrollo de una industria justa e incluyente con movilidad social, la capacitación efectiva de los cuerpos policiales, el impulso a la investigación científica, así como el fortalecimiento de las políticas de salud pública y de las estrategias de seguridad.