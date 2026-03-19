Este jueves 19 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
- Hora: 09:00
- Lugar: Torre del Caballito Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Juárez. Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: “Paro Nacional de 72 horas”, a fin de exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales: derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio; así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.