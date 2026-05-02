Este sábado 2 de mayo de 2026 se tiene prevista una marcha en la Ciudad de México. Mantenerse informado es clave para planificar tus traslados con anticipación y evitar contratiempos

Este sábado 2 de mayo de 2026, la Ciudad de México será escenario de una marcha que podría impactar la vialidad en zonas clave del centro y Paseo de la Reforma. La convocatoria del Movimiento Cannábico Mexicano contempla una marcha que partirá de la Palacio de Bellas Artes con destino al Ángel de la Independencia, por lo que se recomienda a la ciudadanía anticipar rutas y horarios para evitar afectaciones en sus traslados.

MOVIMIENTO CANNÁBICO MEXICANO

Hora: 14:00

Lugar: Explanada de Palacio de Bellas Artes Av. Juárez s/n, Col. Centro Historico, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: “XXVI Marcha del Día Mundial por la Liberación de la Mariguana en México“, con el fin de exigir el acceso libre y universal al cannabis, el derecho al autocultivo, el respeto por todos los usos de la planta y el fin del acoso hacia las personas consumidoras, así como para solicitar la creación de espacios seguros para los usuarios y usuarias del cannabis, como parte de un llamado a la normalización y desestigmatización de su consumo.