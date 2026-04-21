Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre las marchas, concentraciones y eventos programados para este 21 de abril de 2026, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear mejor sus traslados y evitar contratiempos en la capital.

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Para este martes se tienen registrados 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, lo que podría generar complicaciones en vialidades importantes de la ciudad.

Movilizaciones en Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo

A las 13:00 horas, integrantes de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán en dos puntos: la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en Zacatenco y la Escuela Superior de Comercio y Administración en Santo Tomás.

Actividades en el Centro Histórico de la CDMX

En la alcaldía Cuauhtémoc, durante el día se reunirá el Comité de Apoyo al Refugio Franciscano en el Zócalo capitalino, mientras que a las 12:00 horas la colectiva “Hijas de la Cannabis” tendrá presencia en Plaza Tlaxcoaque y el Hemiciclo a Juárez.

Rodada ciclista con destino al sur de la ciudad

Por la tarde, a las 19:40 horas, el colectivo Ohtlichiqxs realizará una rodada que partirá del Kiosco de la Alameda Central con destino al Mirador de la Ciclovía Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Posibles afectaciones viales en la capital

Las autoridades recomiendan anticipar traslados, ya que las movilizaciones podrían generar cierres parciales o tránsito lento en zonas clave, especialmente en el Centro Histórico, avenida Juárez y corredores hacia el sur de la ciudad.