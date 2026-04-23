  • Home
  • CDMX / Marchas en CDMX hoy 23 de abril de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Marchas en CDMX hoy 23 de abril de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Este jueves 23 de abril de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

LEE ADEMÁS: Dólar hoy 23 de abril de 2026 en México: ¿A cómo está en compra y venta?

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

  • Hora: 11:30
  • Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero
  • Destino 1: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo
  • Destino 2: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
  • Demanda: Exigen el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas:
    • Que se garantice que no habrá represalias antes, durante, ni después del movimiento hacia ningún miembro de la comunidad politécnica
    • Auditorías externas del estado general del IPN desde el 2020 y la destitución inmediata de los encargados de diferentes direcciones del instituto
    • Que se regrese el presupuesto que presuntamente fue robado del IPN
    • Modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica y con ello la creación de una terna para la elección de la dirección general
    • Desaparición del grupo porril conocido como la Coordinación de Prevención y Seguridad
    • Auditoria externa y desaparición del organismo que opera como fundación “Patronato Corazón Guinda y Blanco”
    • Creación de una partida presupuestal, sin la injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
    • Que se otorgue un presupuesto emergente para concluir de manera satisfactoria los semestres 26/2 y 27/1