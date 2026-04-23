Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este jueves 23 de abril de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Hora: 11:30

Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero

Destino 1: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo

Destino 2: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc