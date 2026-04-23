Este jueves 23 de abril de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
- Hora: 11:30
- Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero
- Destino 1: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo
- Destino 2: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Exigen el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas:
- Que se garantice que no habrá represalias antes, durante, ni después del movimiento hacia ningún miembro de la comunidad politécnica
- Auditorías externas del estado general del IPN desde el 2020 y la destitución inmediata de los encargados de diferentes direcciones del instituto
- Que se regrese el presupuesto que presuntamente fue robado del IPN
- Modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica y con ello la creación de una terna para la elección de la dirección general
- Desaparición del grupo porril conocido como la Coordinación de Prevención y Seguridad
- Auditoria externa y desaparición del organismo que opera como fundación “Patronato Corazón Guinda y Blanco”
- Creación de una partida presupuestal, sin la injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Que se otorgue un presupuesto emergente para concluir de manera satisfactoria los semestres 26/2 y 27/1