La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre las marchas, concentraciones y actividades previstas para este lunes 23 de marzo de 2026 en la CDMX, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear sus traslados y evitar contratiempos.
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De acuerdo con la agenda oficial, se contemplan 6 concentraciones, 8 plantones y diversos eventos de esparcimiento, principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán e Iztacalco.
Protesta en Palacio Nacional
Desde las 05:30 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial se concentrará en Palacio Nacional. Exigen indemnización constitucional, pago de pensiones pendientes y respeto a los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.
Colectivas feministas en la colonia Doctores
Más tarde, a las 08:45 horas, la colectiva “Morras de Fuego” acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia en un caso de tentativa de feminicidio. Posteriormente, a las 10:00 horas, la colectiva “Vulvas Rebeldes” realizará una protesta en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas.
Actividades sociales y culturales
Al mediodía, la colectiva “Hijas de la Cannabis” se reunirá en puntos como Plaza Tlaxcoaque y el Hemiciclo a Juárez, donde recaudarán juguetes para niñas y niños en situación vulnerable, en el marco previo al Día del Niño.
Manifestaciones por regulación de cannabis
También a las 12:00 horas, el colectivo “Plataforma 4:20” realizará actividades en el Monumento a la Madre y en la zona de Río Churubusco, en Iztacalco. Entre sus demandas destacan el trato digno, el autocultivo y la posesión libre de cannabis, además de actividades culturales y mesas informativas.
Vigilia en distintos puntos de la ciudad
Durante el día, la organización “40 Días por la Vida” llevará a cabo una vigilia de oración en cinco sedes de la fundación Marie Stopes México, ubicadas en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán, incluyendo colonias como Roma Sur, Condesa y Parque San Andrés.
Recomendaciones para la ciudadanía
Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones, anticipar traslados y considerar rutas alternas, especialmente en zonas con alta concentración de personas. Mantente informado y organiza tus actividades para evitar afectaciones en tus tiempos de traslado.