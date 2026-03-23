Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre las marchas, concentraciones y actividades previstas para este lunes 23 de marzo de 2026 en la CDMX, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear sus traslados y evitar contratiempos.

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De acuerdo con la agenda oficial, se contemplan 6 concentraciones, 8 plantones y diversos eventos de esparcimiento, principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán e Iztacalco.

Protesta en Palacio Nacional

Desde las 05:30 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial se concentrará en Palacio Nacional. Exigen indemnización constitucional, pago de pensiones pendientes y respeto a los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.

Colectivas feministas en la colonia Doctores

Más tarde, a las 08:45 horas, la colectiva “Morras de Fuego” acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia en un caso de tentativa de feminicidio. Posteriormente, a las 10:00 horas, la colectiva “Vulvas Rebeldes” realizará una protesta en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas.

Actividades sociales y culturales

Al mediodía, la colectiva “Hijas de la Cannabis” se reunirá en puntos como Plaza Tlaxcoaque y el Hemiciclo a Juárez, donde recaudarán juguetes para niñas y niños en situación vulnerable, en el marco previo al Día del Niño.

Manifestaciones por regulación de cannabis

También a las 12:00 horas, el colectivo “Plataforma 4:20” realizará actividades en el Monumento a la Madre y en la zona de Río Churubusco, en Iztacalco. Entre sus demandas destacan el trato digno, el autocultivo y la posesión libre de cannabis, además de actividades culturales y mesas informativas.

Vigilia en distintos puntos de la ciudad

Durante el día, la organización “40 Días por la Vida” llevará a cabo una vigilia de oración en cinco sedes de la fundación Marie Stopes México, ubicadas en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán, incluyendo colonias como Roma Sur, Condesa y Parque San Andrés.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones, anticipar traslados y considerar rutas alternas, especialmente en zonas con alta concentración de personas. Mantente informado y organiza tus actividades para evitar afectaciones en tus tiempos de traslado.