Este martes 24 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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CENTRAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA CIUDAD Y EL CAMPO
- Hora: 17:00
- Lugar 1: Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Glorieta “La Joven de Amajac” Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 3: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 4: Instituto para el Envejecimiento Digno Fernando de Alva Ixtlixóchitl No. 185, Col. Tránsito, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Marcha “¡Trabajadoras luchando y el mundo transformando!”, con la finalidad de exigir una audiencia con la jefa de Gobierno para solicitar la atención a sus demandas: estabilidad laboral, basificación, jornada laboral de 40 horas, respeto al horario de trabajo de lunes a viernes, aumento salarial de emergencia, dotación de uniformes, capacitación, acceso a la salud, reinstalación de las y los despedidos, guarderías, respeto a la organización, derecho a la universalidad de prestaciones y a leyes reglamentarias con seguridad social y certeza jurídica para las personas comerciantes populares y trabajadoras no asalariadas.