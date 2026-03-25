Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre las marchas, concentraciones y eventos programados para este miércoles 25 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear sus traslados y evitar contratiempos.

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De acuerdo con las autoridades, se esperan 14 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento a lo largo del día, lo que podría generar afectaciones viales en distintas zonas de la capital.

Concentración en Venustiano Carranza

En la alcaldía Venustiano Carranza, el Personal Jubilado de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad se concentrará a las 09:30 horas en la Cámara de Diputados, ubicada en Congreso de la Unión.

Reunión en la alcaldía Cuauhtémoc

Por su parte, en Cuauhtémoc, el Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social Solidaria tendrá una reunión a las 10:00 horas en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, localizado en la colonia Tabacalera.

Extrabajadores de Ruta 100 al Zócalo

También en Cuauhtémoc, extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los puntos más concurridos de la capital.

Rodadas ciclistas por la noche

En la alcaldía Coyoacán, se llevará a cabo una rodada ciclista a las 20:45 horas, que partirá desde Avenida Santa Ana con destino hacia Paseo de la Reforma, atravesando varias vialidades importantes.

Recomendaciones para los capitalinos

Ante este panorama, se recomienda a los ciudadanos anticipar sus salidas, considerar rutas alternas y mantenerse informados sobre posibles cierres viales, ya que la alta actividad social podría impactar la movilidad en distintos puntos de la ciudad.