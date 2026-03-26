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Marchas en CDMX hoy 26 de marzo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Foto: Cuartoscuro.com

Este jueves 26 de marzo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 347 “COMPAÑERO JOSÉ REVUELTAS”

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Hemiciclo a Juárez
  • Destino: Secretaría de Gobernación
  • Demanda: Solicitan la intervención directa de la Secretaría de Gobernación para la atención de sus peticiones, que incluyen la construcción de sus instalaciones, el pago a docentes que trabajan sin salario fijo, la contratación y basificación de maestros y maestras, así como la incorporación del plantel a los programas educativos oficiales

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia
  • Destino: Hemiciclo a Juárez
  • Demanda: “138 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas