Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este jueves 26 de marzo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

LEE ADEMÁS: Mundial 2026: partidos que podrás ver en el cine, fechas, horarios y selecciones

DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 347 “COMPAÑERO JOSÉ REVUELTAS”

Hora: Durante el día

Lugar: Hemiciclo a Juárez

Destino: Secretaría de Gobernación

Demanda: Solicitan la intervención directa de la Secretaría de Gobernación para la atención de sus peticiones, que incluyen la construcción de sus instalaciones, el pago a docentes que trabajan sin salario fijo, la contratación y basificación de maestros y maestras, así como la incorporación del plantel a los programas educativos oficiales

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO