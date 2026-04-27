Marchas en CDMX hoy 27 de abril de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre las movilizaciones programadas para este lunes 27 de abril de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de que la población pudiera planear sus traslados y evitar contratiempos durante sus actividades.

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Para esta jornada, las autoridades contemplaron tres concentraciones, ocho citas agendadas y seis eventos de esparcimiento, lo que generó una importante movilidad en distintos puntos de la capital.

Colectivos se movilizaron en Coyoacán e Iztapalapa

A las 11:00 horas, el colectivo “Hasta Encontrarles” realizó un círculo de reflexión en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de participar en la restauración de un mural en memoria de una persona desaparecida sobre Calzada Ermita Iztapalapa.

Actividades por regulación del cannabis

Por su parte, el colectivo “Plataforma 4:20” se concentró a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, donde llevó a cabo actividades informativas y culturales en favor de la regulación del cannabis. Más tarde, continuaron con acciones político-culturales en Río Churubusco y Añil.

Asamblea estudiantil en Venustiano Carranza

En la alcaldía Venustiano Carranza, estudiantes del CECyT No. 14 realizaron una asamblea a las 12:30 horas, en la que presentaron demandas relacionadas con seguridad, infraestructura y atención a la violencia de género.

Citas y manifestaciones en dependencias

Entre las citas agendadas, destacó la presencia de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares en la SEDATU a las 10:00 horas, donde exigieron solución a conflictos agrarios. También, integrantes del Movimiento Antorchista acudieron a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, mientras que el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura se reunió para exigir la regularización de plazas.

Recomendación para evitar afectaciones

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada sobre estas movilizaciones para evitar congestionamientos y retrasos, ya que las actividades se distribuyeron en diversas alcaldías y generaron afectaciones viales en puntos clave de la Ciudad de México.