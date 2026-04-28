Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer el listado de marchas, concentraciones y eventos previstos para este martes 28 de abril de 2026, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear sus traslados y evitar contratiempos en la capital.

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Para esta jornada, las autoridades estimaron 11 concentraciones, seis citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, lo que anticipa un día con alta movilidad y posibles afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad.

Asambleas estudiantiles del IPN durante el día

En diversas alcaldías, la comunidad del Instituto Politécnico Nacional realizará asambleas en distintos planteles, donde discutirán y votarán un pliego petitorio enfocado en mejoras académicas y administrativas.

Movilizaciones en Cuauhtémoc desde temprano

En la alcaldía Cuauhtémoc, desde las 07:30 horas, la colectiva “Antimonumenta Vivas Nos Queremos” partirá de la estación Pino Suárez rumbo a la Fiscalía capitalina para exigir justicia en un caso de feminicidio. Más tarde, el Sindicato Mexicano de Electricistas y organizaciones indígenas también se concentrarán en el Zócalo, demandando derechos laborales e inclusión.

Protestas en otras alcaldías de la CDMX

En la alcaldía Venustiano Carranza, la organización Código Barrio se manifestará en la Cámara de Diputados en apoyo al transporte comunitario. Mientras tanto, en Coyoacán, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán un tianguis para exigir mejores condiciones educativas.

Actividades en Iztapalapa y sector educativo

Por su parte, en Iztapalapa, docentes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México llevarán a cabo reuniones en dos horarios para presentar avances sobre problemáticas de violencia dentro de la comunidad estudiantil.

Citas agendadas por temas de vivienda

Dentro de las citas programadas, en Benito Juárez, la Convención de la Ciudad de México se reunirá para solicitar la regularización de predios habitacionales. Más tarde, en Cuauhtémoc, la Asamblea de Barrios acudirá a la Secretaría de Gobierno para exigir atención a demandas de vivienda.

Recomendación: anticipa tus traslados

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, salir con anticipación y considerar rutas alternas, ya que las múltiples movilizaciones podrían generar afectaciones viales importantes a lo largo del día en la Ciudad de México