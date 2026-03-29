Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre las marchas, concentraciones y eventos programados para este domingo 29 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de que la población pueda anticipar afectaciones viales y planear sus traslados.

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Las autoridades prevén una jornada con intensa movilidad: 15 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 6 rodadas ciclistas y 25 eventos recreativos, lo que podría generar afectaciones en distintas zonas de la capital a lo largo del día.

Actividades en el Centro de la ciudad

En la alcaldía Cuauhtémoc se esperan varias concentraciones. A las 10:00 horas, el colectivo “Justicia Histórica Trans” se reunirá en el Hemiciclo a Juárez para una conferencia sobre derechos trans y temas sociales. Más tarde, a las 12:00 horas, habrá otra concentración en el Ángel de la Independencia en solidaridad con Palestina.

Movilizaciones y actividades sociales

También al mediodía, la colectiva “Hijas de la Cannabis” realizará una recaudación de juguetes en Plaza Tlaxcoaque y el Hemiciclo a Juárez. A las 13:00 horas, “Músicos que apoyan a Palestina” llevarán a cabo un festival y manifestación en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos.

Rodadas desde temprana hora

Desde las primeras horas del día iniciarán las rodadas. A las 06:30 horas, el grupo “Freebikesnva” partirá del Parque Revolución rumbo a Otumba. Posteriormente, a las 07:30 horas, “Gallo Bikers” saldrá del Ángel de la Independencia hacia Xochimilco.

Más rutas en la CDMX y alrededores

A las 08:00 horas, el colectivo “1200 Sentimientos Cúbicos México” iniciará su recorrido desde Ciudad Universitaria con destino a Morelos. Estas actividades implicarán movimientos importantes en avenidas principales.

Finalmente, a las 20:00 horas, el colectivo “Street Rebel’s” realizará una rodada desde Xochimilco hacia Paseo de la Reforma, específicamente hacia la escultura “Museum of the Moon”, cerrando así una jornada con alta actividad social y movilidad en la capital.