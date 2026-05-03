Este domingo 03 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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ASOCIACIÓN ATRYSTAIN DE NIÑOS CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO MEXICANOS, A.C.
- Hora: 08:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Por definir
- Demanda: 11ª Caminata Nacional por el Lupus y la Fibromialgia, con el fin de exigir que el Estado y la sociedad reconozcan estas condiciones como enfermedades crónicas que requieren diagnósticos oportunos, cobertura médica integral y leyes que protejan los derechos laborales de los pacientes. Asimismo, se busca fomentar la visibilidad pública para combatir la discriminación y asegurar que quienes atraviesan estos padecimientos tengan acceso a una vida digna y a tratamientos especializados que frenen el deterioro de su salud.
MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
- Hora: 19:00
- Lugar: Estación “Nopalera”, Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Av. Tláhuac y Manuel M. López, Col. Santa Ana Poniente, Alc. Tláhuac
- Destino: Estación “Olivos”, Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Tláhuac y Escorpena, Col. Los Olivos, Alc. Tláhuac
- Demanda: Conmemoración de las víctimas del colapso de la Línea 12, hechos ocurridos el 3 de mayo de 2021, en los que 26 personas perdieron la vida, con el fin de exigir justicia y responsabilidad penal contra los responsables materiales, así como denunciar el abandono de la infraestructura pública y demandar que se garantice un metro seguro, con el presupuesto y mantenimiento necesario para su correcta operación.