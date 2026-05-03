  • Home
  • CDMX / Marchas en CDMX hoy 3 de mayo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Marchas en CDMX hoy 3 de mayo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Este domingo 03 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

LEE ADEMÀS: Feria Tecámac 2026: lista de artistas y conciertos gratis que no te puedes perder en Edomex

ASOCIACIÓN ATRYSTAIN DE NIÑOS CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO MEXICANOS, A.C.

  • Hora: 08:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia
  • Destino: Por definir
  • Demanda: 11ª Caminata Nacional por el Lupus y la Fibromialgia, con el fin de exigir que el Estado y la sociedad reconozcan estas condiciones como enfermedades crónicas que requieren diagnósticos oportunos, cobertura médica integral y leyes que protejan los derechos laborales de los pacientes. Asimismo, se busca fomentar la visibilidad pública para combatir la discriminación y asegurar que quienes atraviesan estos padecimientos tengan acceso a una vida digna y a tratamientos especializados que frenen el deterioro de su salud.

MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

  • Hora: 19:00
  • Lugar: Estación “Nopalera”, Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Av. Tláhuac y Manuel M. López, Col. Santa Ana Poniente, Alc. Tláhuac
  • Destino: Estación “Olivos”, Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Tláhuac y Escorpena, Col. Los Olivos, Alc. Tláhuac
  • Demanda: Conmemoración de las víctimas del colapso de la Línea 12, hechos ocurridos el 3 de mayo de 2021, en los que 26 personas perdieron la vida, con el fin de exigir justicia y responsabilidad penal contra los responsables materiales, así como denunciar el abandono de la infraestructura pública y demandar que se garantice un metro seguro, con el presupuesto y mantenimiento necesario para su correcta operación.