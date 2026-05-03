Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este domingo 03 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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ASOCIACIÓN ATRYSTAIN DE NIÑOS CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO MEXICANOS, A.C.

Hora: 08:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Por definir

Demanda: 11ª Caminata Nacional por el Lupus y la Fibromialgia, con el fin de exigir que el Estado y la sociedad reconozcan estas condiciones como enfermedades crónicas que requieren diagnósticos oportunos, cobertura médica integral y leyes que protejan los derechos laborales de los pacientes. Asimismo, se busca fomentar la visibilidad pública para combatir la discriminación y asegurar que quienes atraviesan estos padecimientos tengan acceso a una vida digna y a tratamientos especializados que frenen el deterioro de su salud.

MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO