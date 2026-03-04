Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este miércoles 4 de marzo de 2026 se prevén tres marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud

Alcaldía: Álvaro Obregón

Hora: 07:00

Lugar: Oficinas Centrales de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn

Destino: Por definir

Demanda: Denuncian violación a sus derechos laborales, incumplimiento de pagos, falta de claridad en el proceso de transición de los trabajadores formalizados y regularizados y el incumplimiento de minutas firmadas en reuniones previas con autoridades.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:45

Lugar: Hemiciclo a Juárez

Destino: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico

Demanda: Entregarán un oficio para exigir el cumplimiento de compromisos asumidos con los mercados públicos, apoyo a la economía y fortalecimiento de los mercados, mayor presupuesto, campañas de promoción, aplicación de medidas de protección civil, regularización de cédulas de empadronamiento, instalación de sistemas de vigilancia, programas de economía circular y la instauración del programa “Mercomuna”.

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo