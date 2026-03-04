Este miércoles 4 de marzo de 2026 se prevén tres marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
- Alcaldía: Álvaro Obregón
- Hora: 07:00
- Lugar: Oficinas Centrales de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn
- Destino: Por definir
- Demanda: Denuncian violación a sus derechos laborales, incumplimiento de pagos, falta de claridad en el proceso de transición de los trabajadores formalizados y regularizados y el incumplimiento de minutas firmadas en reuniones previas con autoridades.
Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:45
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Destino: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico
- Demanda: Entregarán un oficio para exigir el cumplimiento de compromisos asumidos con los mercados públicos, apoyo a la economía y fortalecimiento de los mercados, mayor presupuesto, campañas de promoción, aplicación de medidas de protección civil, regularización de cédulas de empadronamiento, instalación de sistemas de vigilancia, programas de economía circular y la instauración del programa “Mercomuna”.
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo
- Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: Durante el día
- Lugar: Avenida Cuauhtémoc y Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Piedad Narvarte
- Destino: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre No. 377, colonia Santa Cruz Atoyac
- Demanda: Exigen la regularización inmediata de cinco niveles salariales que se encuentran por debajo del salario mínimo, la eliminación de la corrección del dos por ciento en prestaciones y respaldo presupuestal para la Universidad Autónoma Chapingo que garantice el pago íntegro de la medida de fin de año.