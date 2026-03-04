  • Home
Marchas en CDMX hoy 4 de marzo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Este miércoles 4 de marzo de 2026 se prevén tres marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud

  • Alcaldía: Álvaro Obregón
  • Hora: 07:00
  • Lugar: Oficinas Centrales de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn
  • Destino: Por definir
  • Demanda: Denuncian violación a sus derechos laborales, incumplimiento de pagos, falta de claridad en el proceso de transición de los trabajadores formalizados y regularizados y el incumplimiento de minutas firmadas en reuniones previas con autoridades.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Hora: 10:45
  • Lugar: Hemiciclo a Juárez
  • Destino: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico
  • Demanda: Entregarán un oficio para exigir el cumplimiento de compromisos asumidos con los mercados públicos, apoyo a la economía y fortalecimiento de los mercados, mayor presupuesto, campañas de promoción, aplicación de medidas de protección civil, regularización de cédulas de empadronamiento, instalación de sistemas de vigilancia, programas de economía circular y la instauración del programa “Mercomuna”.

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo

  • Alcaldía: Benito Juárez
  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Avenida Cuauhtémoc y Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Piedad Narvarte
  • Destino: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre No. 377, colonia Santa Cruz Atoyac
  • Demanda: Exigen la regularización inmediata de cinco niveles salariales que se encuentran por debajo del salario mínimo, la eliminación de la corrección del dos por ciento en prestaciones y respaldo presupuestal para la Universidad Autónoma Chapingo que garantice el pago íntegro de la medida de fin de año.