Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este lunes 4 de mayo de 2026 se esperan diversas movilizaciones sociales en la Ciudad de México, principalmente encabezadas por organizaciones y colectivos indígenas, lo que podría generar afectaciones importantes en la movilidad de distintas zonas de la capital.

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Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó sobre la agenda de actividades y recomendó a la ciudadanía tomar precauciones, anticipar traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

De acuerdo con el reporte oficial, para este día se tienen previstas 5 concentraciones, 1 cita agendada, 11 eventos de esparcimiento y 10 plantones, lo que incrementará la presencia de personas en distintos puntos de la ciudad.

Principales concentraciones en la capital

Entre las movilizaciones más relevantes destaca la concentración a las 12:00 horas en la Catedral Metropolitana y Plaza de la Constitución, donde colectivos indígenas exigirán el esclarecimiento de crímenes históricos y disculpas públicas. También se prevé actividad del colectivo “Plataforma 4:20” en el Monumento a la Madre.

Otras movilizaciones en distintas alcaldías

En Magdalena Contreras, sobrevivientes del caso Texcoco-Atenco realizarán un evento conmemorativo; en Venustiano Carranza, se llevará a cabo una asamblea sobre Palestina; mientras que en Coyoacán, por la tarde, habrá una reunión vecinal contra megaconstrucciones y proyectos relacionados con el Mundial 2026.

Además de las protestas, se desarrollarán múltiples eventos culturales y religiosos, como el Carnaval en San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa, así como fiestas patronales en distintas zonas de la ciudad y la tradicional representación de la Batalla de Puebla en Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Recomendación final a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada, salir con anticipación y planificar rutas, ya que la combinación de manifestaciones y eventos masivos podría generar tráfico intenso y cierres viales a lo largo del día.