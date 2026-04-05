Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre las marchas, concentraciones y actividades programadas para este domingo 5 de abril de 2026 en la capital del país, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear mejor sus traslados y evitar contratiempos.

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Para este día, las autoridades capitalinas tienen registradas cinco concentraciones, tres rodadas ciclistas, una rodada en patines y 24 eventos de esparcimiento, lo que podría generar afectaciones en distintos puntos de la ciudad durante el transcurso de la jornada.

Concentración en Miguel Hidalgo

En la alcaldía Miguel Hidalgo, a las 10:00 horas, la colectiva “Hoy Somos Todo por Miguel” se reunirá en el Parque Bicentenario para realizar un “anticoncierto”, en el que exigirán justicia para un fotoperiodista y mejores condiciones laborales.

Actividades en Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc, a las 11:00 horas, el colectivo “La Comuna 4:20” se concentrará en la Glorieta Simón Bolívar para llevar a cabo el evento político-cultural “La Bocina del Dub”, mientras que a las 12:00 horas, la organización “Plataforma 4:20” se reunirá en el Monumento a la Madre para actividades informativas sobre la regulación del cannabis.

Movilización en Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa, a las 08:30 horas, el colectivo “Marihuana Oriente” realizará una caminata en el Volcán Tecuauhtzin, dentro del marco del Festival Cannábico de Oriente 2026, con el objetivo de visibilizar a personas usuarias de sustancias psicoactivas.

Rodadas ciclistas en distintos puntos de la ciudad

Entre las actividades también destacan dos rodadas ciclistas: a las 07:30 horas, el grupo “Colibrí es CDMX” saldrá del Planetario “Ingeniero Joaquín Gallo” rumbo a la Feria Nacional de la Nieve en Santiago Tulyehualco, mientras que a las 17:00 horas, “Ciclistas Pachecos CDMX” partirán del estudio “Hija de Ganya 420”, en la colonia Guerrero, con destino al Bosque de Chapultepec.

Llamado a planear traslados en la capital

Ante esta serie de eventos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda a la población mantenerse informada sobre posibles cierres viales y considerar rutas alternas, ya que las movilizaciones podrían generar afectaciones en diferentes puntos de la ciudad durante todo el día.