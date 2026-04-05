La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre las marchas, concentraciones y actividades programadas para este domingo 5 de abril de 2026 en la capital del país, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear mejor sus traslados y evitar contratiempos.
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Para este día, las autoridades capitalinas tienen registradas cinco concentraciones, tres rodadas ciclistas, una rodada en patines y 24 eventos de esparcimiento, lo que podría generar afectaciones en distintos puntos de la ciudad durante el transcurso de la jornada.
Concentración en Miguel Hidalgo
En la alcaldía Miguel Hidalgo, a las 10:00 horas, la colectiva “Hoy Somos Todo por Miguel” se reunirá en el Parque Bicentenario para realizar un “anticoncierto”, en el que exigirán justicia para un fotoperiodista y mejores condiciones laborales.
Actividades en Cuauhtémoc
En la alcaldía Cuauhtémoc, a las 11:00 horas, el colectivo “La Comuna 4:20” se concentrará en la Glorieta Simón Bolívar para llevar a cabo el evento político-cultural “La Bocina del Dub”, mientras que a las 12:00 horas, la organización “Plataforma 4:20” se reunirá en el Monumento a la Madre para actividades informativas sobre la regulación del cannabis.
Movilización en Iztapalapa
En la alcaldía Iztapalapa, a las 08:30 horas, el colectivo “Marihuana Oriente” realizará una caminata en el Volcán Tecuauhtzin, dentro del marco del Festival Cannábico de Oriente 2026, con el objetivo de visibilizar a personas usuarias de sustancias psicoactivas.
Rodadas ciclistas en distintos puntos de la ciudad
Entre las actividades también destacan dos rodadas ciclistas: a las 07:30 horas, el grupo “Colibrí es CDMX” saldrá del Planetario “Ingeniero Joaquín Gallo” rumbo a la Feria Nacional de la Nieve en Santiago Tulyehualco, mientras que a las 17:00 horas, “Ciclistas Pachecos CDMX” partirán del estudio “Hija de Ganya 420”, en la colonia Guerrero, con destino al Bosque de Chapultepec.
Llamado a planear traslados en la capital
Ante esta serie de eventos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda a la población mantenerse informada sobre posibles cierres viales y considerar rutas alternas, ya que las movilizaciones podrían generar afectaciones en diferentes puntos de la ciudad durante todo el día.