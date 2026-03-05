Este jueves 5 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
FAMILIARES DE MARINOS DESAPARECIDOS
- Hora: 13:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Zócalo Capitalino
- Demanda: Exigen la búsqueda, esclarecimiento de los hechos y aparición con vida de dos elementos
de la Secretaría de Marina Armada de México, desaparecidos desde el pasado 5 de marzo de 2022, en el tramo carretero de la Laguna de Zempoala, entre el Estado de Morelos y el Estado de México, rumbo a Acapulco, Guerrero, lo anterior ocurrió posteriormente de haber cumplido una comisión en la Ciudad de México con un legislador petista que participó en un evento sobre la revocación de mandato que se llevó a cabo en ese año.