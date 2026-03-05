  • Home
  • CDMX / Marchas en CDMX hoy 5 de marzo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Marchas en CDMX hoy 5 de marzo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Foto: El sol de méxico

Este jueves 5 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

FAMILIARES DE MARINOS DESAPARECIDOS

  • Hora: 13:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia
  • Destino: Zócalo Capitalino
  • Demanda: Exigen la búsqueda, esclarecimiento de los hechos y aparición con vida de dos elementos
    de la Secretaría de Marina Armada de México, desaparecidos desde el pasado 5 de marzo de 2022, en el tramo carretero de la Laguna de Zempoala, entre el Estado de Morelos y el Estado de México, rumbo a Acapulco, Guerrero, lo anterior ocurrió posteriormente de haber cumplido una comisión en la Ciudad de México con un legislador petista que participó en un evento sobre la revocación de mandato que se llevó a cabo en ese año.